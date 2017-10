Kurioosum: Äripäev soovitab valida sotse, kes majandusest midagi ei mõika

Tulised vaidlused toimetuses viisid Äripäeva toimetuse nii kaugele, et majandusleht soovitab oma lugejatel valida kohalikel valimistel Tallinnas sotsiaaldemokraate, kes nende sõnul majandusest mitte midagi ei tea. Samuti ollakse seisukohal, et sotside majanduspoliitikas pole midagi liberaalset ning tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski plaan otsustada inimeste eest, mida süüa ja juua, on samuti rumal.

Aga miks siiski soovitatakse sotse? «Käes on hetk, kus pidime valima väärtuste ja majanduse vahel – ja me valisime väärtused. Majandus, maksud ja ettevõtluskeskkond on meile äärmiselt olulised, kuid liberaalsed, inimese vabadust ja väärikust kõigest ülemaks pidavad väärtused kallimad veel. Peame natslike ideedega flirtiva Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna tekitatud moraalset reostust ühiskonnas niivõrd ohtlikuks ning suurerakondade, Keskerakonna ja Reformierakonna vastust sellele sedavõrd hambutuks, et soovitame toetada ainsat poliitilist jõudu, mis on selle ohu olemust mõistnud,» seisab Äripäeva juhtkirjas.

