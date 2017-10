President Kaljulaid näitab noortele eeskuju ja hääletab Jüri gümnaasiumis

Tänavustel kohaliku omavalitsuste valimistel saavad esimest korda valida ka 16- ja 17-aastased. President Kaljulaid tegi 25. septembril sotsiaalmeedias üleskutse, et kõik noored osaleksid kohalike volikogude valimistel ning jagaksid oma mõtteid selle kohta, mida nende kodukohas võiks muuta ja paremini teha. Kampaania teemaviide on #nooredvalima.

«Esimest korda saavad valimisurnide juurde – reaalses elus pigem küll e-valimiste kodulehele – minna 16-aastased. Esimest korda lähevad valima selle aastatuhande noored. Tänasest jääb valimiste alguseni kümme päeva. See on täpselt paras aeg, et jõuaks veel mõelda ja sõpradega arutada ning vaielda ka koolitunnis, mis on see, mida te oma kodukohas muuta tahate. Ja mõelda, kes on need poliitikud, kes tahavad teie eest mõelda ja kes on need, kes lasevad teil ise mõelda ja oma mõtted teoks teha. Neid valigegi!» ütles riigipea.

Reedel annab president Kaljulaid ühiskonnaõpetuse tunni Tallinna Mustamäe humanitaargümnaasiumis.

Juba homme algab eelhääletamine. Kuidas seda täpsemalt teha, loe lisaks: