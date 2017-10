ERJK menetleb munitsipaalajakirjanduse poliitpropagandat pärast valimisi

Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsioon saatis nädal tagasi ERJK-le pöördumise, milles soovib saada hinnangut, kas Keskerakonna vaadete propageerimine Tallinna linna ajalehtedes on valimiskampaania tegemine linna vahenditega.

ERJK pole seda asja veel arutanud, sest neil pole lihtsalt koosolekut vahepeal olnud, küll aga on käimas monitooring, mille käigus vaadatakse teisigi kohalikke ajalehti. See peaks valmis saama oktoobris-novembris ja pärast seda hakkab ERJK esile kerkinud kaasustega juba detailsemalt tegelema.

«Esialgsed kaebused näitavad, et see teema on halvasti reguleeritud ja seda kuritarvitatakse valimiste eel poliitikute kasuks,» ütles Ojasalu.