EKREt ootab uus kambakas, mida seekord veab üllatuslikult Keskerakond

Möödunud nädalal otsustas riigikogu õiguskomisjon, et EKRE algatatud kooseluseaduse tühistamise eelnõu jõuab suurde saali 12. oktoobril, kolm päeva enne valimisi. Kokkusattumus või mitte, aga samal päeval toimub ka Keskerakonna esitatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse «Ida-Virumaa tulevikuperspektiivid» arutelu. Kusjuures ettepanek selleks tehti samuti möödunud nädalal.

Fraktsioon võib kalendriaasta jooksul algatada ühe olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ning Keskerakond otsustas seda võimalust kasutada just möödunud nädala lõpus. Et istungi aeg on piiratud, lükkub kooseluseaduse tühistamise arutelu tõenäoliselt edasi.

«Eesti Keskerakonna fraktsioon taotles olulise tähtsusega riikliku küsimuse «Ida-Virumaa tulevikuperspektiivid» arutelu algatamist täiskogu 12. oktoobri istungil 26. septembril,» kinnitas riigikogu avalike suhete osakond.

EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme on taolist vangerdust kirjeldanud kui seadusega kooskõlas olevaks sigaduseks ning EKRE vastaste punktivõiduks. Õiguskomisjoni esimees, Keskerakonna liige Jaanus Karilaid märkis seepeale, et taoline üksteise kavaluses süüdistamine on tüüpiline ning võimalus silte kleepida jääb alati. «Kuidas suur saal käitub päevakorra kinnitamisel, see on suure saali otsustada,» ütles ta.

Istungi päevakord kinnitatakse töönädala alguses ning hetkel on 12. oktoobriks plaanitud kaks punkti: Ida-Virumaa tulevikuperspektiivi ning kooseluseaduse arutelu. Et neljapäevane täiskogu istung toimub kella 10st 13ni - vajadusel saab seda pikendada kella 14ni - on üsna tõenäoline, et kooseluseaduse küsimuse üle arutleda ei jõutagi. «Ega lõppkokkuvõttes saavad valijad hinnata, kas ühe maakonna töökohad, majandus, elujõud on tähtsam kui kooseluseaduse küsimus. See on võimalus teha edetabeleid,» ütles Karilaid kokkuvõtteks.

Fraktsioonide seisukoht selgub esmaspäeval

Et see nädal on istungitevaba, asuvad parlamendisaadikud kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse üle arutama tuleval esmaspäeval.

Lisaks EKREle toetab seaduse tühistamist ka Isamaa ja Res Publica Liit, ehkki fraktsiooni liikmete seiskoht selgub IRLi fraktsiooni ja erakonna esimehe Helir-Valdor Seedri sõnul tuleval nädalal toimuval koosolekul, vahendab ERR. Sotsiaaldemokraadid on kooseluseaduse tühistamise vastu, Vabaerakond soovib jätta hääletamata. Suvel IRList lahkunud Margus Tsahkna ja Marko Mihkelson kinnitasid ERRile, et ei toeta EKRE eelnõu.

Suurimaks küsimärgiks just koalitsiooni tervise osas on, mida otsustab Keskerakond. «Mina pooldan selle seaduse tühistamist, aga sotsiaaldemokraatidele on see väga tundlik küsimus. Kuidas meie fraktsioon lõpuks käitub, see selgub uue töönädala alguses,» kommenteeris Jaanus Karilaid.

Reformierakonna esimehe Hanno Pevkuri sõnul tuleb EKRE korraldatud valimiseelne palagan kooseluseaduse teemal lõpetada ja kõige kiirem viis selleks on peaministri selge seisukoht antud küsimuses.

«Teame, et valitsus on kooseluseaduse teemal lõhki. Sellises olukorras peab peaminister Ratas ütlema selgelt välja, kas ta toetab kauplemist inimeste õigusega vabadusele või mõistab selle hukka, paludes valitsuserakondadel üksmeelselt EKRE poolt vaid kampaaniaks ajastatud eelnõu maha hääletada,» ütles Pevkur, lisades, et kooseluseaduse hääletuse planeerimine vahetult enne valimisi EKRE poliittehnoloogiline käik, mis lahenduste leidmisele kuidagi kaasa ei aita.

Riigikogu õiguskomisjon otsustas 28. septembril toimunud istungil saata Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse esimesele lugemisele. Otsuse poolt hääletas seitse komisjoni liiget, neli istungil osalenut hääletusel ei osalenud.

Kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse (461 SE) esimene lugemine on plaanitud võtta päevakorda kolm päeva enne kohalikke valimisi, 12.oktoobril. Komisjoni ettepanek on eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata, otsuse ettekandjaks on määratud sotsiaaldemokraat Liisa Oviir.

Kooseluseadus võeti riigikogus vastu 2014. aastal, seadus hakkas kehtima 2016. aastal. Seaduse jõustumiseks vajalikke rakendusakte pole aga siiani vastu võetud.