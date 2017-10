Mikser murettekitavast olukorrast Kataloonias: ootame, et kord tagatakse vägivallatult

«Euroopa Liit jälgib arenguid kahtlemata tähelepanelikult. Nii Eesti kui ka Euroopa Liit toetavad Hispaania territoriaalset terviklikkust. On oluline, et mis tahes poliitilised protsessid toimuksid demokraatlikult ja rahumeelselt. Kataloonia referendumi näol on tegemist Hispaania siseasjaga, mis tuleb lahendada Hispaania seadusandluse alusel.

Ootame, et Hispaania põhiseadusliku korra tagamine toimuks vägivallatult. Praegune olukord on kindlasti murettekitav ning Hispaania võimud peavad omaltpoolt hindama, millised meetmed on korra tagamiseks vajalikud. Loodan, et lähipäevadel leiavad osapooled võimaluse dialoogiks,» seisab Sven Mikseri avalduses BNSile.

Mihkelson: Hispaania on vastakuti põhiseadusliku kriisiga

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson selgitas esmalt, et Kataloonia küsimuse arutamisel on kõige olulisemaks aluseks Hispaania 1978. aastal vastu võetud põhiseadus. Kataloonia hääletus on õigustühine eeskätt Hispaania põhiseadusest tulenevate sätete rikkumise tõttu.

«Kui me suhtuksime ükskõikselt või eiravalt demokraatlike riikide põhiinstitutsioonidesse, mille aluse loob põhiseadus, siis oleme peagi vastakuti väga ohtlike arengutega. Meie väärtusruumi ründavad jõud seda ainult sooviksid. Küsime - kelle huvides võiks olla Euroopa Liidu ja NATO sisemine murenemine? Vastust pole mõistagi vaja kaugelt otsida,» sõnas Mihkelson.

Hispaania on eilsete sündmuste järel vastakuti tõsise põhiseadusliku kriisiga, millele lahenduse leidmine saab olema väga vaevarikas ja poliitiliselt tundlik teema. Eestis on kõlanud arvamusi, et Kataloonia tänane seis on võrreldav meiega aastast 1991. Mihkelsoni sõnul on tegemist emotsionaalselt arusaadava, kuid tegelikkusest kaugel oleva võrdlusega. «Hispaania ei ole Nõukogude Liit. Juba üksnes sellega on kõik öeldud. Nii nagu ei saa vanglat võrrelda vabadusega,» tõi Mihkelson võrdluseks.

Herkel: uued pinged liidus mõjuvad ka Eestile halvasti

Väliskomisjoni liige Andres Herkel Vabaerakonnast märkis, et Eesti saab oma seisukoha väljendamisel valida tooni ja takti. Suveräänsuse kõrval tuleb rääkida enesemääramisõiguse teostamise legitiimsetest võimalustest. «Ka jäädes Hispaania terviklikkuse juurde on võimalik ütelda, et Hispaania valitsus teeb saatuslikke vigu,» kommenteeris Herkel.

Herkeli sõnul olnuks kõige õigem kasutada asuda dialoogi ja luua referendumi läbiviimiseks adekvaatsed eeldused, mille tagajärjeks kujunenuks ilmselt iseseisvustaotluse kaotus hääletusel.

«Pingete kasv Kataloonias on Euroopale kahjulik, järelikult ka Eestile,» selgitas Herkel. Ta lisas, et peale selle kahjustab Hispaania valitsuse kompromissitu positsioon usaldust demokraatia vastu ja väärtuspõhist poliitikat laiemalt.

Arvestades, et katalaanid elavad oma ajaloolisel territooriumil, peaks Eesti välispoliitika nn paikse põlisrahva argumenti hoopis rohkem kasutama, märkis Herkel.

Helme: Eesti peab jõhkra jõukasutamise hukka mõistma

Eesti peab Euroopa Liidu eesistujariigina hukka mõistma jõu kasutamise rahvaküsitlusel osalenud katalaanide vastu, leiab Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimees ja riigikogu riigikaitsekomisjoni aseesimees Mart Helme.

Helme arvates on Kataloonia iseseisvustaotlus olnud eelkõige eliidi projekt, mida sealsed poliitikud kasutasid keskvalitsuselt raha välja pressimiseks. «Viimased arengud näitavad aga, et praeguseks on juriidilisest ja majanduslikust küsimusest saanud sügavalt emotsionaalne ja moraalne küsimus. Kataloonia valitsus on enda taha mobiliseerinud suure osa rahvast ning Hispaania keskvalitsus ei tohi oma rahvast lihtlabaselt üle rullida,» ütles Helme.