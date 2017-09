Savisaare sõnul tühistas Keskerakond tema esinemised TTV-s

«Mõni aeg tagasi kutsusid Tallinna Televisiooni inimesed mind kahte saatesse,» kirjutab Savisaar Facebookis. «Nüüd teatas mulle Urmi [Reinde], et minu osavõtt saadetest olevat ära keelatud. Kelle poolt – [Kadri] Simsoni ja [Kalle] Klandorfi poolt. Koomiline, et meie püüdsime omal ajal saadetesse laiemat inimeste ringi saada, mitte aga seda piirata. Nüüd te teate, miks ma Keskerakonna suhtes ettevaatlikuks olen muutunud.»

«Mõni päev tagasi oli mul filmiõhtu Lindakivis,» kirjutab Savisaar enda sissekandes. «Vaatasime Rahvarinde algusaegade filme ning ka Heimar Lenki tehtud filmi «Verised majad». Ainult kui ma püüdsin Lasnamäe ajalehes selle kohta teadet avaldada, siis seda ei lubatud. Kas tõesti minu vana sõber [Lasnamäe linnaosa vanem Maria] Jufereva pani käe ette?»

«Täna (laupäeval) on Narvas minuga kohtumine. Narvalased ise kutsusid. Viimastel päevadel on aga ära koristatud plakatid selle ürituse kohta,» kirjutab Savisaar. «Mulle on sosistatud, et sellega olevat tegelenud volikogu esimees [Aleksandr] Jefimov.»