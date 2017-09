Ossinovski: kooseluseaduse tühistamise eelnõu langeb menetlusest välja

«Me ei lase esimese lugemise lõpetamist,» ütles Ossinovski neljapäeval BNS-ile. «Kooseluseadus jääb ja nii, nagu me oleme seda siiani taganud, tagame seda ka edaspidi.»

EKRE eelnõu kooseluseaduse tühistamiseks on riigikogus esimesel lugemisel 12. oktoobril.

Ossinovski kirjutas neljapäeval sotsiaalmeedias, et «kooseluseadus oli ainuõige samm inimeste võrdsete õiguste tagamise teel ning selle tagasipööramine ei oleks ainult südametu ja alatu, vaid ka vastuolus põhiseadusega. Seda ei juhtu. Kooseluseadus jääb, sotsiaaldemokraadid on selle garantii.»

BNS-i küsimusele garantiiks olemise kohta vastas Ossinovski, et asja mõte on inimeste rahustamine.

«Mõte on loomulikult selles, et vastutustundetu tegevus, millega EKRE silma paistab, on hirmutanud terve hulga inimesi ära, kelle perede elude kallale selliste algatustega kiputakse ja ma arvan, et on oluline anda ühiskonda rahustav sõnum,» sõnas ta. «Eks seda opositsioonilist populismi ikka aeg-ajalt tekib, aga sellest ei tohiks end lasta ülemäära häirida. Sotsiaaldemokraadid on öelnud, et parlamendis pole piisavalt hääli kooseluseaduse rakendussätete tarvis, kuid seaduse enda tühistamine kindlasti ei õnnestu.»

Kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise eelnõu algatas 15. mail EKRE riigikogu fraktsioon. Eelnõu seletuskirjas tuuakse välja, et kooseluseaduse korrektse vastu võtmise jaoks puudus eelmises riigikogu koosseisus vajalik häälte hulk ja ka nüüd on rakendussätete vastuvõtmine takerdunud.

Isamaa ja Res Publica Liitu (IRL) kuuluv justiitsminister Urmas Reinsalu toetas eelnõu. Tema sõnul on kooseluseadus, millel ei ole kehtivaid rakendusakte, kaasa toonud õigusliku ebaselguse, mis tuleks lõpetada.

Reinsalu seisukohta kritiseeris sotsiaaldemokraadist välisminister Sven Mikser, nimetades seda "üksikuks populistlikuks karjatuseks".

Keskerakonna peasekretäri Mihhail Korbi on varasenalt öelnud, et valitsusel ning erakonnal on olulisemaid küsimusi, mida lahendada ning koalitsioonis puudub selles küsimuses konsensus. «Seda, milline on erakonna saadikute seisukoht riigikogu saalis, näeb kõige selgemini hääletusel,» sõnas Korb augustis.

Kooseluseaduse võttis vastu riigikogu eelmine koosseis ja see jõustus tänavu 1. jaanuaril. See võimaldab samasoolistel paaridel registreerida ametlikult oma kooselu. Senini on samas vastu võtmata seaduse rakendusaktid, mis peaksid täpsustama kooseluseadusest tulenevate õiguste realiseerimise korra ehk selle, kuidas saab kooseluseadust igapäevastes praktilistes olukordades rakendama hakata.