Suurröövis süüdi mõistetud Savisaare ja Sõõrumaa liidu kandidaat kuulus tänaseni hoopis Ojulandi parteisse

Kristiine piirkonnas kandideeriv mees on korduvalt seadusega pahuksisse sattunud. 2004. aastal mõisteti Janno Uusleer alealisena süüdi varguste eest ning 2008. aastal selle eest, et ta lõi Tallinna kesklinna trammipeatuses üht inimest rusikaga näkku.

Tänaseks on saanud mehest Janno Uus, nimevahetuse tagamaid ei soovinud mees täpsustada. Võib spekuleerida, et 2011. aasta süüdimõistev kohtuotsus relvastatud röövis võis olla üheks võimalikuks ajendiks. Paraku jätkusid ka siis mehe sekeldused: 2012. aasta kohtumaterjalidest vaatavad vastu korduvad liiklusväärteod ning 2013. aastal mõisteti ta süüdi sõiduki juhtimises narkojoobes olekus.

Suurrööv Sadama Marketis

Kõige enam on Janno Uusi "vägitegudest" saanud tähelepanu relvastatud rööv. 11. juunil 2010 kella 17.30 paiku, vahetult enne Tallinnas Sadama Marketis asuva alkoholipoe sulgemist ja raha ülelugemist sisenesid kaks noormeest (Mathias ja Dmitri), näod maski ja prillidega varjatud, erinevate uste kaudu Sadama Marketis asuvasse alkoholipoodi. Poes ootas neid seal tööl olnud Kaspar. Kauplusesse sisendes lõi Dmitri kassa juures olnud Kasparile relvamaketile vastu pead ja pihustas talle gaasi näkku, et kummutada Kaspari seos röövimisega.

Kõik kaupluses olnud inimesed heitsid pikali, Dmitri ähvardas neid relvamaketiga ning pihustas neile veel gaasi. Kui kõik kaupluses olnud isikud olid pikali maas, võeti kassast ära sularaha summas 277 517 krooni ehk 17 736 eurot ja 57 senti. Seejärel jooksid Mathias ja Dmitri kauplusest välja parklasse sõiduautosse, milles ootas neid Janno.

Sündmuskohalt lahkunud, jagasid noormehed raha röövis osalejate vahel. Neli päeva hiljem peeti kuriteos kahtlustatud noormehed kinni ning vahistati. Kohtutoimikust selgub, et just Janno oli see, tutvustas Dmitrit Mathiasele ja Kasparile, üheskoos hakati röövi kavandama: paika pandi rollid ning röövimise aeg.

Neljale röövis osalenud noormehele mõisteti tingimisi vanglakaristused ning lisaks tsiviilhagi katteks igalt noormehelt 615 eurot.

Kannapööre elus

Aastaks 2017 on Jannost saanud fitness-sportlane. Liigume.ee portaalis avaldab ta, et on olnud aastaid suur motospordihuviline ning teda paeluvad kiirused nii autoroolis kui ka mootorratta sadulas. Mõned aastad tagasi sattus ta mootorrattaga avariisse, mehe läbielamised on ta toonud praegusesse, kasvatades ja distsiplineerides teda.

Äriregistri andmetel on Janno Uus juhatuse liige viies eri ettevõttes: Osaühing Rivisa, New Media OÜ, Progressive Fitness OÜ, MTÜ EAR ning Sihtasutus Euroopa Rahvusrinne. Viimases sihtasutuses on ta juhatuse ainuliige, rahvusrinde kontaktiisikuks on Kristiina Ojuland. Sihtasutuse eesmärgiks on rahaliste ja muude materiaalsete vahendite kogumine teavitustegevuseks massilise immigratsiooniga seotud tagamaade ja ohtude kohta, massiürituste läbiviimiseks, massiimmigratsiooni tõkestamise küsimuses referendumi läbiviimise nõudmiseks, samuti muudeks tegevusteks, mis on seotud massilise immigratsiooni ning sellega haakuvate teemadega vastavalt nõukogu otsusele. MTÜ EAR eesmärgiks on Eesti elanike teadlikkuse tõstmine migratsiooniga seonduvatest arengutest, probleemidest, riskidest ja ohtudest.

Janno Uusi erakondlikuks kuuluvuseks on valimised.ee kodulehel märgitud Rahva Ühtsuse erakond, mille esimeheks on Kristiina Ojuland. Tallinna linnavolikokku soovib Janno Uus saada hoopis Savisaare valimisliidu ja Tegusa Tallinna ridades. Äriregistri andmetel liitus mees RÜEga 7. aprillil 2016 ning lõpetas liikmelisuse täna, 2. oktoobril 2017.

Janno Uus jätab konkreetsetele küsimustele RÜE, immigratsiooniteemade ja nimevahetuse kohta vastamata. Kirjalikus vastuses selgitab ta lähemalt vaid oma mineviku kohta käivat: «Minu minevik ei too mulle au, tõsi. Kuid minu minevik on õpetlik, kuid mitte erandlik näide, kuhu ümbritsev keskkond ja noorte kambajõud noore juhtida võib. Minu õnn oli see, et mind ümbritsesid lähedased ja ka spetsialistid, kes aitasid mind õigele teele. Tunnen kahetsust ja olen kandnud karistust oma tegude eest. minu sobivuse osas volikogusse teeb otsuse valija,» kommenteeris Uus.

