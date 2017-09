Kas mõistad nalja? Ratas tegi riigikogu kõnepuldis Herkelile intrigeeriva ettepaneku

Peaministrilt riigi raha jälgimise infosüsteemi kohta ning erakonnast välja heidetud liikmete kohta pärinud Vabaerakonna fraktsiooni liige ja erakonna endine esimees Andres Herkel sai peaministrilt ootamatu vastuse.

«Ja poliitilisest kultuurist kõneldes ikka ei saa mööda Keskerakonnast. Siin mitte ainult teie, vaid teisedki on tegelenud sellega, et heita erakonnast välja valimiste eel inimesi, kes n-ö kandideerivad samas ringkonnas erakonna nimekirja vastu. Kas on kavas nüüd ka selliseid avaliku ressursi kasutajaid erakonnast eemaldada? Eelmiste valimiste ajal nii Tammemägi kui Kutser kui Savisaar ja mitmed teised olid rahulikult erakonnas edasi teil,» uuris Herkel.

Ratase sisuliseks vastuseks Herkeli küsimusele oli, et korruptsioonil ei ole kohta avalikus sektoris. Sellele eelnes peaministri monoloog Keskerakonna liikmeks astumise protseduuridest ning järgnev kutse Herkelile erakonnaga liitumiseks:

«Mulle tundub, et teil on, härra Herkel, väga suur soov ka Keskerakonda paremaks teha. Ma saan sellest küsimusest aru, kuigi riigikogu infotund peaks olema natuke laiem kui ühe erakonna siseelu arutamine. Ja ma tahan öelda, et kui teil on see soov olemas, te oma vaba käega selle avalduse kirjutate, kui on soov, mina leian need või aitan vähemalt soovitada neid kahte inimest, kes on natuke pikemaajalisemalt olnud. Saame arutada ka seda, mis kogusse te võiksite kuuluda. Ja nagu ma ütlesin, enamjagu inimesi juhatus heaks kiidab, nii et ma isegi ei karda seda, et keegi ütleb, et ei, miks me näiteks Andres Herkelit ei võiks erakonda vastu võtta. Te tahate erakonda paremaks ja läbipaistvamaks muuta, nagu te ütlete, see on väga kiiduväärt ja neid inimesi on vaja, siiralt on vaja,» sõnas Ratas.

Nestor: see on riigikogu inside joke

Riigikogu esimees Eiki Nestor selgitas, et infotund ei ole niivõrd parlamentaarse kontrolli, vaid poliitilise debati koht, kus mõnikord ollakse tavapärasest krõbedama, naljakama või iroonilisema kõnepruugiga. «Kui küsimused on kas äärmiselt kriitilise meelega või teinekord ka torkivad, naljakad. Eks siis sõltub ministrist, kes mingi stiili endale valib. Inimesed on erinevad. Ka ministrid,» selgitas Nestor.

Staažika toompealasena toonitas Nestor, et parlamendisaadikute ees kõneledes võib nii naljatledes kui ka iroonitsedes üsna libedale teele sattuda. Samas arvas Nestor, et eilses infotunnis oli Ratas päris heas vormis.

«Võib olla natuke erandlik oli, ju tal oli vähe lõbusam tuju, kuna tema peaministrina sai eilsel hommikul hakkama sellega, et vabariigi valitsus kinnitas riigieelarve ära. Selle võrra oli inimesel hea tuju ja eks see kajastus ka vastuses,» selgitas ta.

Nestor märkis, et ministri kõige tähtsam, olulisem ja austavam kohustus on esineda riigikogu ees. «Me võime sellest riigikogust arvata, mida tahame, aga need 101 inimest esindavad Eesti rahvast ja minister peabki end panema olukorda, kus ta teab, et ta ei vasta konkreetsele Jürile või Marile, vaid Eesti rahvale.»