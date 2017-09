Kambakas jäi ära: EKRE-le meelepärane hääletus jõuab riigikokku napilt enne valimisi

Riigikogu õiguskomisjon otsustas saata kooseluseaduse tühistamise eelnõu riigikogu saali hääletusele 12. oktoobril. Ettepanek kiideti heaks seitsme poolthäälega.

Õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid täpsustas, et eelnõu hääletamisele saatmise poolt oli kolm keskerakondlast (Karilaid, Toomas Vitsut, Toomas Paur), kaks sotsiaaldemokraati (Liisa Oviir, Hardi Volmer), Raivo Aeg IRL-ist ning Uno Kaskpeit EKREst.

«Me otsustasime saata selle eelnõu täiskokku, et kõik poliitikud saaksid hääletada selles küsimuses oma südametunnistuse järgi. Tänase komisjoni otsusega hoiame kinni ka riigikogu kodu- ja töökorra seadusest,» ütles Jaanus Karilaid. Seaduse järgi pidi komisjon saatma kooseluseaduse tühistamise eelnõu suurde saali esimesele lugemisele mitte hiljem kui sügisistungjärgu 4. nädalal ehk kuupäevadel 10.–12. oktoober.

Kolm reformierakondlast ning Vabaerakonna liige Külliki Kübarsepp olid komisjoni istungil kohal, aga ei osalenud hääletusel. «Nemad oleks segadust edasi jätkanud ja soovinud tekitada olukorra, kus õiguskomisjon oleks rikkunud seadust. Õnneks seda ei juhtunud,» selgitas Karilaid.

Kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse (461 SE) esimene lugemine toimub riigikogus 12.oktoobril. Ettekandjaks on sotsiaaldemokraat Liisa Oviir. Komisjoni ettepanek on eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata.

Eelnõu seletuskirjas seisab, et seaduse eesmärk on lõpetada seadusega tekitatud segadus, mis võib rikkuda õigustatud ootuse printsiipi ning sellega seoses tekitada hulgaliselt kohtulahendeid ning kulusid maksumaksjale.

EKRE kartis uut kambakat

EKRE parlamendifraktsiooni liikmed andsid juba mais sisse üherealise seaduseelnõu, mille vastuvõtmisel tühistaks riigikogu kooseluseaduse juba jõustunud osa. Eelnõu menetlusse andmine oli ajastatud nii, et see jõuaks riigikogu suurde saali hääletamisele vahetult enne kohalike omavalitsuste volikogude valimisi 15. oktoobril.

Sel esmaspäeval sai EKRE kardetud tagasilöögi, kui kooseluseaduse tühistamise eelnõu suurde saali hääletusele viimise kuupäev jäi otsustamata. Helme sõnul hääletasid reformierakondlased (Hanno Pevkur, Urve Tiidus, Valdo Randpere) ja sotsid (Liisa Oviir, Hardi Volmer) kõikide kuupäevade vastu. Kooseluseaduse tühistamist pooldasid EKRE (Uno Kaspeit), IRL (Raivo Aeg) ja Keskerakond (Jaanus Karilaid, Toomas Paur, Toomas Vitsut).

Vabaerakondlane Külliki Kübarsepp ei hääletanud ja seega tekkis viik ning ükski välja pakutud kuupäev ei leidnud toetust. Vabaerakondlase sõnul on vastutustundetu seaduseid tühistada, kui lahendusi välja pakutud ei ole. Kübarsepa sõnul on eelnõu autor toonud kooseluseaduse menetlusseaduse riigikogu töölauale eeskätt populistlikul eesmärgil, et sel teemal pildile pääseda enne kohalikke valimisi.

Kübarsepp täpsustas täna, et Karilaid aitab kaasa sotside ja EKRE vastandumisele ning ei mõtlegi otsida samasooliste õigussuhete reguleerimise probleemile lahendusi. Vabaerakondlane märgib, et sotside ja EKRE vastasseisu puhul jäljendatakse aastaid kestnud Reformierakonna ja Keskerakonna vastandumise skeemi, kes tänaseni jätkavad vastandumist eestlaste ja venelaste küsimuses. «See on olnud siiani tulemuslik. Sotsid ja EKRE püüavad oma valimisedu täpselt samale skeemile üles ehitada, saamatu aru, kui tõsine tagajärg sellele ühiskonnas järgneb. Tulemuseks on väärtushinnangute moonutamine ning kasvav viha oma inimeste suhtes.»

