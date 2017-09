Taavi Aas kaitseb Ühistupanka: takistused kaovad koos Savisaarega

Tänane Postimees kirjutab, kuidas Tallinna linna loodud Ühistupank hakkas välja laenama 6,3 miljoni suurust omakapitali, mis on valdavalt Tallinna maksumaksjate raha.

Ühistupanga ideed kritiseerinud riigikogu rahanduskomisjoni liige, reformierakondlane Remo Holsmer leiab, et Ühistupank on kurb, absurdne ning see tuleb kiiremas korras ära lõpetada. «Minu küsimus linnapeaks pürgivale Taavi Aasale on, kas ta oma rahaga teeks selliseid tehinguid? Ja kui vastus on ei, siis miks midagi ette ei võeta?» küsis Holsmer.

Taavi Aas ei jäänud vastust võlgu: «Lugesin, et Remo Holsmer tahab Tallinnas midagi ära lõpetada. Jälle. Reformierakondlased on kogu aeg tahtnud Tallinnas midagi ära lõpetada. Nad tahavad lõpetada linnalehti, nad tahavad kinni panna Ühistupanka. Tasuta ühistransport neile ei meeldi. Küsiks vastu: kas te midagi alustada ka tahate? Raske meenutada. Inimesed hindavad rohkem neid, kes midagi alustavad.»

Taavi Aas tuletas meelde, et ka tema on Ühistupanga asutajaliige ning et ka tema on enda isiklikku raha algatusse hea meelega panustanud. «Eesti pangandusmaastiku mitmekesistamine oli hea mõte ja ma soovin sellele edu. Eelmisel kuul andis Eesti Ühistupank välja oma esimese ärilaenu. See läks Eesti põllumajanduse toetuseks. Ka see on hea eesmärk,» selgitas Aas.

Aas toonitas, et Ühistupanka linnapangaks nimetada on vale, sest Tallinna linnal on seal vaid üks hääl paljudest. Pangale ennustab Aas helget tulevikku ning usub, et juba poole aasta pärast saab Ühistupank tegema hakata seda, miks ta loodi. «Ühistupank pole siiani saanud tulu teenida, sest selleks on tema teele veeretatud takistusi. Viimane neist takistustest seostub Edgar Savisaarega, kes pole juba kaks aastat tegelikult Tallinna juhtimise juures. Need takistused kaovad pärast 15. oktoobrit.»

​2014. aasta varakevadel teatas Ühistupanga loomisest tollane Tallinna linnapea Edgar Savisaar. «Arvelduste teostajatele jaoks oleks see tõeline säästupank, mis muudaks ka üldist suhtumist finantssektoris. Ühistupank võimaldab toetada Eesti majandust ja pakub klientidele kasulikke lahendusi,» ütles Savisaar. «Ühistupanga loomisega peaks lisaks teenuste klientidele odavamaks muutumisele vähenema ka raha Eestist väljaviimine. Seega ei kaoks pangateenustest tekkiv ressurss välispankade kasumitesse ja välismaistesse fondidesse, see raha jääks eesti majanduse arendamiseks.»

