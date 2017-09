Geniaalsus või hullumeelsus? Poliitikud lubavad tigusid kaardistada ja ehtida vaid elus kuuski

Eriliste valimislubadustega paistab teiste seast enim silma Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Näiteks soovib erakond võimule pääsedes Tallinnasse rajada meretrammi, mis töötaks Kakumäe, Lennusadama, Vanasadama ja Pirita sadama vahelise ühistranspordiliinina.

EKRE Tallinna linnapeakandidaadi Martin Helme sõnul on meretrammi eeskuju võetud Poolast Krakowist. Tema sõnul tasuks tramme esialgu liisida - see tooks Helme arvates linnale maksimaalselt mõnesaja tuhande eurose kulu aastas. EKRE linnapeakandidaat lisas, et ühekordne kulu oleks sadamate korda seadmine reisijate teenindamiseks, kuid needki kulud on loetavad sadades tuhandetes. «Meretrammi idee on vähendada sõidukulu Viimsist või Kakumäelt kesklinna oluliselt, see oleks mugav ka ratturitele,» selgitas linnapeakandidaat.

Tallinnas on ka varem sarnase ideega lagedale tuldud. 2012 märtsis kuulutasid Tallinna transpordiamet ning Viimsi vald välja konkursi veetakso teenuse osutamiseks. Ainsa pakkumise tegi OÜ Spinnaker, kes pani Tallinna lahe viie sadama vahel kiirkaatri käima 26. mail. Vaatamata sellele, et veetakso oli mõeldud kohalikele inimestele, kes saaksid suvel liikuda mööda ummikutevaba veeteed Tallinna lahel, lõpetati teenuse osutamine vähese huvi tõttu peatselt ja rohkem pole veetaksost midagi kuulda olnud.

Veetakso 2012.aastal Tallinnas. / Daniil Harik

Tuleb välja, et lisaks pagulasküsimustele on EKRElaste jaoks tõsiseks probleemiks ka võõramaised loomariigi esindajad. Nimelt on erakonna koduleheküljel Pirita linnaosa valimislubaduste all välja toodud Lusitaania ehk Hispaania teetigude levialade kaardistamine ja nende leviku piiramine. «Linnaosade valimislubadused on koostatud kohalike osakondade poolt. Järelikult on kohalikele elanikele see piisavalt oluline probleem, et programmis eraldi välja tuua,» kommenteeris tigude teemat Helme. Ta lisas, et Lusitaania tigude leviku peatamise täpset kulu ei ole välja arvutatud. «Tõenäoliselt tuleks lahenduse jaoks pöörduda kõigepealt näiteks kas Botaanikaia või mõne ülikooli poole lahenduse leidmiseks,» rääkis poliitik. Hiigelsuurte tigude eest hoiatas Postimees lugejaid juba 2008nda aastal ilmunud artiklis.

Esiplaanil lusitaania teetigu, tema taga meie kohalik tigu. / Keskkonnateabe keskus

Tartus lubab EKRE korraldada ​talvel​ ​üle​ ​0,7​ ​meetri​ ​kõrguste​ ​lumevallide​ ​äraveo. Küll aga ei tähenda see seda, et linn tõttaks appi kõigile elanikele, kellel endal jõud hoovis leiduvatest lumekuhjadest üle ei käi. «Linn saab lumevalle eemaldada sealt, kus ta teeb lumetõrjet - ehk siis linna tänavatelt,» täpsustas EKRE Tartu ringkonna esimees Indrek Särg. «Oluline on jälgida, et lumevallid tänavate servades ei tõuseks üle teatud kõrguse,» lausus ta.

Heade mõtete linnas lubatakse EKRE poolt lõpetada ka reisijate tülitamine bussijaamas ja selle ümbruses liikuvate mustlaste ning asotsiaalide poolt. «On lubatud kaotada reisijate tülitamine ja seda me turvameetmetega ka teeme,» jäi Särg napisõnaliseks vastates küsimusele, kuidas seda täpselt ikkagi korraldatakse.

Savisaare ja Tegusa Tallinna valimisliit tunneb aga muret mänguväljakute pärast. Seetõttu paigaldaksid nad võimule saades mänguväljakutele paanikanupud, et inimestel oleks võimalik vajadusel abi kutsuda. «Üldiselt on paanikanupu mõte selles, et oleks võimalik kiiresti reageerida kellegi ootamatu ründe korral, kui ei jää aega helistada,» rääkis valimisliidu liige Jüri Mõis. Küsimuse peale, kui palju selline asi maksma läheks, vastas Mõis, et valimisprogramm on võrreldav dokument eelarvestrateegiaga, mitte eelarvega. Sellepärast ei sea nad ülesandeks anda sellele mõttele rahalist hinnangut.