Korobeinik Reformierakonna reklaamist: Pärnus peaks minu valikuks olema hoopis Kadri Simson

«Ma juba tõsiselt mõtlesin Reformierakonda valida, päriselt! Aga kui anonüümset reklaamigeeniust uskuda, siis siis Pärnus peaks minu valikuks olema hoopis Kadri Simson,» kirjutas reformierakondlane. Korobeinik kuulub Reformierakonda 2011. aastast.

Reformierakonna reklaamplakat ütleb, et kui eestlaste ülekaalukas valik on Reformierakond, siis muukeelsete mittekodanike hulgas on uuringu järgi populaarseim Keskerakond. «Iga hääl loeb! Kui tahad, et Sinu hääl raisku ei läheks, tule ja vali Reformierakond! Vali eestimeelne meeskond ja muutus Tallinnas!» kirjutas partei sotsiaalmeedias jagatava reklaamplakati kõrval.

Reklaamile reageeris ka Keskerakonna esimees Jüri Ratas, kes seda sotsiaalmeedias edasi jagas. Ratas kirjutas, et esinedes Tartus venekeelsete kõrgemate riigikaitsekursuste lõpetajatele, arutas ta osalejatega, et Eestimaa on turvalisem ühtses ja kokkuhoidvas ühiskonnas.

«Ühiskonnas, kus üksteist mõistetakse ja üksteisega arvestatakse. Ühiskonnas, kus inimesi ei jaotata omadeks ja võõrasteks soo, vanuse või rahvuse alusel. Mul on siiralt kurb, et Reformierakond arvab ja tegutseb risti vastupidi,» sõnas Ratas.