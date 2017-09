Reformierakond: relvaeksami lubamine teistes keeltes on julgeolekule ohtlik

Relvaseaduse muudatus puudutab välismaalasele relvaloa andmist. Valitsus on otsustanud, et antud eelnõu järgi saab Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel elav välismaalane, kes ei valda eesti keelt, relvaluba taotlemiseks vajaliku teooriaeksami sooritada tõlgi abil ning praktilise eksami tõlgita.

Reformierakonna fraktsiooni saadik Valdo Randpere ja Reformierakond teatasid pressiteates, et vene keeles või mis tahes teises keeles, mis ei ole riigikeel, relvaeksami tegemise lubamine on põhimõtteline ja põhjapanev muutus, mis ei puuduta mitte ainult eesti keele rolli järjekordset vähendamist, vaid ka potentsiaalset ohtu inimeste julgeolekule. Seadusemuudatuse jõustumisel puuduks kindlus, kas eksamit sooritab tõlk või inimene ise.

«Valitsus tahab suures mahus muuta seadust, mis on praktikas seni hästi toiminud ja ei vajaks nii põhimõttelisi muudatusi. Loomulikult on mitmed muudatusettepanekud positiivsed, aga need saaks sisse viia ka ilma relvaseaduse põhialuseid muutmata. Näiteks on igati tervitatav, et tulevikus saab relvaluba taotleda ka elektrooniliselt,» tutvustas Randpere planeeritud seadusemuudatusi.

Samas viiakse relvaseadusesse sisse säte, et relvaloa pikendamisel tuleb uuesti sooritada relva käsitsemise katse, mille vajalikkust pole valitsus suutnud kuidagi praktiliste kogemuste põhjal tõestada.

Samuti peab relvaloa taotleja edaspidi põhjendama vajadust relva omamiseks ning politsei- ja piirivalveametil (PPA) on õigus loa andmisest keelduda, kui relva vajalikkus ei ole piisavalt põhjendatud. «Sellise sõnastusega kirjutatakse seadusesse suhteliselt avar subjektiivsete hinnangute tegemise ruum, mis ei aita kahjuks kuidagi kaasa õigusselguse loomisele Eesti vabariigis,» lausus Randpere.