Ivanova süüdistas Ratast väheses venemeelsuses

«Need on väga õiged küsimused: miks Edgar Savisaar ja Olga Ivanova lähevad valimistele oma valimisliiduga? Miks Ivanova arvati parteist välja? Sellepärast, et Ivanova ei jaga neid vaateid, mida viib ellu Keskerakond. Keskerakondlased tegelevad täna laias laastus valijate petmisega,» rääkis Ivanova Facebooki lehele Võborõ V Estonii postitatud videos.

«Sellepärast, et kõik need lubadused, mida viimased kümme või kaksteist aastat andis opositsioonipartei, mida juhtis Edgar Savisaar, sisaldasid punkti: säilitame vene kooli. Mis on tänaseks vene koolist saanud? Mitte midagi. Kolm gümnaasiumi saavad eksperimendi korras võimaluse õpetada vene keeles tingimusel, et kuue aasta pärast selle kooli lõpetajad teevad eesti keele eksami tasemel C1. C1 ei nõua mitte ükski ülikool. B2 on piisav tase, et pärast kooli lõpetamist ülikooli minna.

Teiseks, Tšornobõli veteranid. Suurepärane punkt, millega keskerakondlased regulaarselt välja tulid. Esitati isegi seaduseelnõusid jne. Mina kui aus riigikogu saadik olen peaministrile tšornobõllaste kohta, keda on jäänud vaid umbes 1500, alates jaanuarist meenutanud, et millal me ükskord oma lubaduse täidame. Millal me anname neile võimaluse sõltumata passi värvist saada riigilt dotatsiooni ravikuludele ja tervise parandamisele. Kord pole sellega nõus IRL, kord sotsiaaldemokraadid,» rääkis Ivanova Hundisilma õuel üles võetud videos.

«Mis veel? Kaks meie venelasest ministrit, kes läksid valitsusse, vallandati edukalt juba maikuuks. Meil pole enam ühtegi venekeelset ministrit. Täna visatakse erakonnast välja millegipärast eranditult venelasi. Välja visatud 31 inimesest 95 protsenti olid venekeelsed, kes toetasid Savisaare Liitu,» lisas ta.

Ivanova heitis endistele parteikaaslastele ette ka tsensuuri. «Stolitsa ja Pealinna veerud on meile suletud, samuti Pervõi Baltiiski Kanali hommikuprogramm. See on täielik tsensuur Edgar Savisaare loodud linnameedia kontserni poolt. Te ju loete Stolitsat ja vaatate PBKd, te saate ju aru, millest ma räägin,» lausus Ivanova.

Savisaare Liiduga liitumist põhjendas ta nii: «Ma saan aru, et olukord on keeruline ja mul on valijatest isegi kahju, aga mul ei jäänud muud üle. Ma ei tahtnud käia mööda Lasnamäed loosungiga, et Jüri Ratas on tubli, kui ma ise sellesse ei usu. Kahjuks ma ei näe temal tahtmist viia ellu neid programmi punkte, tänu millele keskerakondlased said riigikogus 27 kohta. Kohad saadi ainult seetõttu, et keskerakondlased rääkisid venekeelse valijaga. Aga tänaseks on olukord muutunud, kampaania on kahepalgeline.»

«Tahtsin veel kodakondsusest rääkida. Nullvariant oleks ju äge. Aga kuidas Jüri Ratas ennast üleval peab? Jüri Ratas andis intervjuu, kus ta rääkis, et toetab kodakondsuse nullvarianti. Kaks päeva hiljem ma jälgisin, kuidas Ratas vastas riigikogu ees EKRE ja Reformierakonna saadikute küsimustele ja juba taganes oma varasematest sõnadest. Ta kinnitas, et ei toeta kodakondsuse nullvarianti. Et inimesed peavad tõestama oma lojaalsust riigile, et nad peavad oskama riigikeelt jne. Seda ei saa nimetada millekski muuks kui kahepalgelisuseks,» nentis Ivanova.

«Keskerakond on alati lubanud naaberriigiga suhted normaliseerida. Kas te olete märganud, et midagi oleks paremaks läinud? Keskerakondlasest peaministri ametiajal saadeti Narvast välja diplomaadid, peaminister kuulis sellest ajakirjanduselt. Välismaa ajakirjandusele on ta öelnud, et Eesti ja Venemaa suhted on nullis, et neid ei ole. Huvitav, miks keskerakondlased loodavad seniste valijate edasisele toetusele?» küsis Ivanova.