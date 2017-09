Savisaare ja Sõõrumaa valimisliit välistab Savisaare linnapeakandidatuuri

Samas tiksub üha häälekamalt küsimus, millal tuleb valimisliit välja konkreetse linnapeakandidaadi nimega. Mõis nimetas seda ajakirjanduse viisakaks väljapressimiseks, kuid Ivanova jäi tagasihoidlikuks: «Nii palju häid kandidaate, et ei suuda valida.»

Viimases Tallinna linnapea populaarsusküsitluses on näiteks välja toodud Edgar Savisaare nimi. Tõsi, ka küsitluse korraldajad on nimetanud seda pigem spekulatsiooniks. Savisaare tulemus – toetusprotsent 13 – püüab kinni 14-protsendilise toetusega populaarsuselt teisel kohal oleva sotsiaaldemokraadi Rainer Vakra ning teeb pika puuga ära Raivo Aegi (IRL) ja Martin Helme (EKRE) 7-protsendisele toetusele.

Ivanova sõnul ei tasu sellisest spekulatsioonist midagi välja lugeda. «Pigem kaldun arvama, et Edgar Savisaar ise ei soovi ennast linnapeakandidaadina näha,» märkis ta, toonitades, et tegemist ei ole valimisliidu ametliku otsusega. «See oli tingitud tema soovist.»

Ivanova sõnul peaks linnapeakandidaat selguma hiljemalt järgmise nädala alguses. «Aga kindlasti saame aru, et see peab sündima,» nentis ta ning lisas, et kõik valimisliidu neli juhtfiguuri on valmis kandma linnapeaameti vastutust ja kohustust.

«Jüri Mõis läheb homme (täna – toim) Kuku raadiosse, minul on ETV+ venekeelne debatt. Ongi niimoodi jaotatud, et kellel on aega ja võimalust, see ka läheb,» tõi Ivanova näite kampaaniapäevast.

Mäng Ivanova kasuks?

Mõis on koguni veendunud, et Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn ei peaks linnapeakandidaati enne valimisi esitama. Tema sõnul ei ole tegu linnapea, vaid linnavolikogu valimisega ning meerikandidaadi määramine on üks osa rollimängust, mille tegelikuks võitjaks võib tulla kompromisskandidaat ehk must ratsu, nagu juhtus möödunud aastal, kui pärast pikki debatte ja valimisvoore valiti presidendiks hoopis Kersti Kaljulaid. Küll aga toonitas ta, et kui valimisliit otsustab linnapeakandidaadiga välja tulla, siis tema töötab kaasa, jonnides nurka ei lähe.

Mõis ise ei plaani linnapeaks kandideerida. «Mul sellist plaani, ambitsiooni ei ole. Arvan, et olen liiga vana. Noor linn vajaks värskemat... Mina saan täielikult oma panuse anda linna juhtimises volikogus. Kavatsen hakata hoopis uuetüübiliseks volikogu liikmeks: sõltumatuks, häälekaks, selgitavaks ja töötavaks,» selgitas ta.

Kas valimisliit võiks koonduda esineliku ainsa naispoliitiku taha?

«Olga Ivanova? Miks ka mitte. Ta on noor inimene, üks väheseid, kes Eesti poliitikas himuga on. Ta oleks linnapeakandidaadina kindlasti parem kui mina,» märkis Mõis.

Ta täpsustas aga, et valimisliit ei ole linnapeakandidaati valides piiranud end vaid nelja inimesega (Sõõrumaa, Savisaar, Mõis, Ivanova).

Seega, kui nii Sõõrumaa, Savisaar kui ka Mõis loobuvad valimisliidu nimel meeriks pürgimast, jääks nelikust ainsaks sellest kohast huvitatud kandidaadiks Olga Ivanova, kuid miskipärast ei hõigata tema nime selles rollis enne valimisi välja ja nii valimisliidu nimi kui ka populaarsusuuringud viitavad selgelt Savisaarele. Pisut vaiksemalt räägitakse ja kirjutatakse sellest, et Savisaar näeb end kõige meelsamini volikogu lihtliikmena, nagu teatas viimati 25. septembri Stolitsa.