Savisaar: põhiküsimus pole programm, vaid see, kas toetatakse Savisaart ja Ivanovat

Ivanova juhtimisel sõitis neli bussitäit Lasnamäe elanikke pühapäeval Savisaare koju Hundisilma tallu, kus muuhulgas räägiti ka poliitikast. Facebooki-lehel Võborõ V Estonii on video Savisaare ja Ivanova vestlusest rahvaga.

Üks külaline muretses Savisaare Liidu vähese tuntuse pärast. «Lasnamäel elab üle saja tuhande inimese. Need, kes siia tulid, juba teavad teie programmi, teised mitte. Kui kümne inimese käest küsida, siis üks tunneb teie programmi üheksa mitte. Kas te saate oma programmi televisiooni kaudu või kuidagi muud moodi tutvustada?» küsis üks külaline.

Savisaar vastas, et programm ei ole oluline. «Põhiküsimus ei ole see, missugune on programm, sest enamus inimesi nagunii programme ei loe, andke mulle andeks. Põhiküsimus on: kas nad toetavad Ivanovat ja Savisaart või mitte,» ütles Savisaar ning teenis sellega ära väikese aplausi.

«Te ju teate, et Lasnamäel toetatakse teid alati,» kostis rahva seast.