Järjekordne küsitlus kinnitab: Keskerakond jääb Tallinnas ainuvõimust ilma

Eile avalikustatud ERR-i uudistetoimetuse tellitud Turu-uuringute AS-i küsitluse järgi lubab 44 protsenti valimiseelistust omavatest tallinlastest anda eelseisvatel kohalikel valimistel hääle Keskerakonnale, kuid see ei pruugi võrduda kohtade arvuga linnavolikogus, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Sotsioloog Juhan Kivirähki sõnul tuleb arvestada tulemustega igas linnaosas eraldi ning koondtulemus - antud juhul kohtade arv linnavolikogus - moodustub kaheksa linnaosa tulemuste summast. Seega prognoosib Kivirähk Keskerakonnale ligi 34 mandaati, Reformierakonnale 15-17, Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale 10-12, EKRE-le 6-7, IRL-ile 5-6 mandaati ning Savisaare Valimisliidule ja Tegusale Tallinnale 5-7 kohta.

"Muidugi võib sellele tulla lisa kompensatsioonimandaatidest, mille hulk sõltub sellest, kui palju mandaate jääb ringkondades välja jagamata ning kui palju koguvad toetust valimiskünnise allajäävad nimekirjad," selgitas Kivirähk.

Ainuvõimul 46 mandaadiga

Praegu on Tallinna linnavolikogus Keskerakonnal 46, IRL-il 16, Reformierakonnal 9 ja Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal 7 mandaati. Fraktsioonivaba kandidaadina on linnavolikogus esindatud Meelis Pai.

Et Keskerakonna toetus on Tallinnas suurim, kuid see ei taga piisavalt kohti ainuvõimuks Tallinnas, selgus ka Postimehe ja BNSi tellitud uuringust. Ka Tartu Ülikooli politiloog Rein Toomla arvutused räägivad sarnast keelt Juhan Kivirähki väljatooduga: Toomla on varasemalt Postimehele prognoosinud, et pärast kohalikke valimisi saaks 79-liikmelises Tallinna linnavolikogus Keskerakond 34, Reformierakond 17, sotsiaaldemokraadid 11, Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn 6, EKRE 6 ning IRL 5 kohta.

Turu-uuringute AS küsitles ERR-i uudistetoimetuse tellimusel 5. -18. septembrini 820 valimisõiguslikku tallinlast. Neist 287 (35%) küsitleti omnibus-küsitluse raames ja 533 (65%) veebiküsitlusega.