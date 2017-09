Marko Mihkelson: Kõlvarti visiit Põhja-Koreasse ei mõjuta Eesti mainet

«Ärme nüüd igast sellisest väikesest asjast küll otsi, et meie maine maailmas ühes või teises suunas muutub,» ütles riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson.

«Selle ma jätan puhtalt Kõlvarti ja alaliidu otsuseks, et osaleti taekwando maailmameistrivõistlustel. Ühtegi ametlikku positsiooni, mis oleks selgelt öelnud, et ei peaks sellisel spordivõistlusel osalema, pole kuulnud,» ütles Mihkelson.

«Teravam küsimus on Yana Toomi Süürias käikude ja Venemaa propagandasaadetes osalemise kohta,» ütles Mihkelson.

«Eestil pole diplomaatilisi suhteid Põhja-Koreaga ja suhtlus nii või teisiti on peaaegu olematu,» ütles Mihkelson. Tema sõnul on turism ja spordivõistlused ainsaks otsekontaktiks Põhja-Koreaga.

«Eestlastel on komme iga väikese asja peale mõelda ja küsida, kas ja kuidas meie mainet miski muudab. Kui nii mõtleme, siis me ei maailma asjadest küll üldse aru,» ütles Mihkelson.

Mihkelson ütles, et kui Kõlvart oleks Põhja-Koreas käinud poliitikuna ametlikel kohtumistel, siis oleks lool teine jume juures. «Kõlvarti viimatine Põhja-Korea külastus ei mõjuta kuidagi Eesti mainet,» ütles ta.

Mihkelsoni sõnul on Toomi ja Kõlvarti visiitide vahel sisuline erinevus kuna Kõlvart ei käinud Põhja-Koreas poliitikuna, vaid puhkuse ajal ja sportlaste treenerina ja alaliidu juhina.

«Kui inimene on lisaks aktiivsele poliitiku karjäärile ka muude ühiskondlike tegemistega seotud, siis on pigem küsimus, kas ta jõuab kõigega tegeleda piisavalt professionaalselt,» ütles Mihkelson lisades, et see suutlikkus on inimese enda hinnata.

Mihkelson ütles, et Eesti pole ainuke koht maailmas, kus avaliku elu tegelasel on mitu ühiskondlikku rolli kanda. «Aga need küsimused tuleb hoida lahus. See antud kaasus kuulub sinna samasse valdkonda. Kui Kõlvart pidas oluliseks alaliidu juhina osaleda seal võistlustel, siis see oli tema otsus,» ütles Mihkelson.

«Aga Yana Toom ei käi ju Süürias puhkamas, vaid väga kindlal eesmärgil. Nagu ei käi ta ka Solovjovi saadetes Moskvas puhkamas, vaid väga kindlal eesmärgil,» ütles Mihkelson.