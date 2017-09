Keskfraktsioon tegeleb Olga Ivanova küsimusega pärast valimisi

«Ivanova teemat me esmaspäeval ei puudutatud, ta istus fraktsiooni koosolekul rahulikult,» ütles Karilaid pärast fraktsiooni tänast koosolekut BNSile.«Kõik [fraktsiooni liikimed] tahavad tegeleda kohalike valimistega ning sisemine hoiak ja kokkulepe on, et tegeleme erakonna suhtes halvasti käitunud inimestega pärast valimisi.»

Karilaid kinnitas, et fraktsioon «ei lase fookust ära viia». «Partei lõhkujad soovivad, et tegeleksime nendega valimiskampaania kõige kuumemal ajal. Ei kavatsegi - selle provokatsiooni lõksu me ei lähe. Las solvavad, lõhuvad ja õõnestavad - see jääb nende südametunnistusele. Ja küll nad kannavad selle eest vastutust,» sõnas ta.

Karilaiu sõnul on praegu Keskfraktsiooni liikmeks jäänud Ivanova öelnud, et toetab Jüri Ratase valitsust ja ei näe sellele alternatiivi. «Kuigi ta Ratase valitsust kritiseerib, näeb ta, et Reformierakonna valitsus oleks veel hullem ja seepärast on korduvalt kinnitanud, et toetab koalitsiooni,» sõnas Karilaid.

Küsimusele, kas fraktsioon Ivanova väiteid toetamise kohta usub, ütles Karilaid, et erakonna juhatus viskas Ivanova välja ja see näitab usaldamatust.

Keskerakonna juhatus viskas 11. septembril Ivanova erakonnast välja, sest too asutas koos erakonna endise juhi Edgar Savisaarega Keskerakonna vastu kandideeriva valimisliidu.