EKRE-le tehti riigikogus kambakas

EKRE aseesimees ja fraktsiooni esimees Martin Helme kirjutas sotsiaalmeedias, et kuus õiguskomisjoni liiget – Külliki Kübarsepp, Hanno Pevkur, Valdo Randpere, Heljo Pikhof, Hardi Volmer ja Meelis Mälberg – hääletasid komisjonis kolm korda seaduserikkumise poolt ja lükkasid sellega kolm korda tagasi võimaluse saata kooseluseaduse tühistamine saali arutelule seadusega ette nähtud seitsme nädala sees.

«Jõhker opositsiooni teerullimine ja seaduserikkumine – kusjuures kahe opositsioonierakonna kaasabil. Hetkel patiseis ja võeti vaheaeg,» kirjutas Helme.

Helme selgitas oma järgmises postituses, et nii nagu nad kahtlustasid, hakkasid sotsid ja opositsioonis olevad reformierakondlased täna õiguskomisjonis raiuma seaduserikkumist ning neid toetas vabaerakondlane Külliki Kübarsepp.

Komisjon peab kodukorra seaduse järgi saatma kooseluseaduse tühistamise eelnõu suurde saali esimesele lugemisele mitte hiljem kui sügisistungjärgu 4. nädalal ehk kuupäevadel 10.–12. oktoober. Reformierakondlased ja sotsid hääletasid Helme sõnul kõikide kuupäevade vastu, vabaerakondlane jäi erapoolikuks ja seega tekkis viik ning ükski välja pakutud kuupäev ei leidnud toetust.

Eriti piinlik oli Helme arvates vaadata komisjoni aseesimehe, endise siseministri Hanno Pevkuri (RE) põhjendusi, miks ta pooldab seaduserikkumist. «Tegemist on järjekordse musta päevaga Eesti demokraatia ja parlamentarismi ajaloos, mil kooseluseaduse elus hoidmiseks ei põrkuta tagasi ühestki võttest. Kübarsepa põhjendus oma seaduserikkumisele? Sest konservatiivid pole asunud toetama nende paarkonna seadust...,» kirjutas Helme.

Poliitik lisas, et neljapäeval on võimalus veelkord teha riigikogu juhatusele ettepanek suure saali kuupäeva arutelu osas nii, et ei rikutaks seadust ega tehtaks opositsioonile seda, mida nad näevad täiesti tavapäraselt juhtuvat Venezuelas, Valgevenes, Venemaal. «Külliki, Hanno, soovite selles jätkuvalt osaleda?» küsis Helme.

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur ütles, et EKRE-le mingit kambakat tehtud pole. Tema sõnul hakkas asi pihta sellest, et koalitsioonil ei ole hääli koos. «Koalitsiooni vastutus on viia päevakorrapunktid saali. Komisjoni esimees (Jaanus Karilaid (KE) – toim) on hoidnud seda eelnõud enda laua sahtlis nii pikalt, et nüüd pandi komisjon tervikuna fakti ette, et me peame otsustama,» põhjendas ta.

Sotsiaaldemokraadid tegid Pevkuri sõnul Helju Pikhofi eestvedamisel ettepaneku kutsuda komisjoni õiguskantsler ja küsida, mida tähendab seaduse tühistamine kooselu sõlminud paaridele. Kuna sisuline debatt jäi ära, ei saanud nad Pevkuri sõnul ka seda ettepanekut toetada.

Pevkur lisas, et Helmel ei tarvitse muretseda, sest menetlus on veel pooleli ja jätkub neljapäeval.

Postimees kirjutas laupäevases lehes, et EKRE parlamendifraktsiooni liikmed andsid juba mais sisse üherealise seaduseelnõu, mille vastuvõtmisel tühistaks riigikogu kooseluseaduse juba jõustunud osa. Eelnõu menetlusse andmine oli ajastatud nii, et see jõuaks riigikogu suurde saali hääletamisele vahetult enne kohalike omavalitsuste volikogude valimisi 15. oktoobril.

Helme ei varjanud, et erakond soovib seegi kord panna valimiste eel riigikogulaste ette väärtuspõhise otsuse. Postimehe teada soovib aga riigikogus mitu erakonda lükata EKRE pidupäeva valimistetagusesse aega, isegi kui selleks tuleb rikkuda riigikogu kodukorra seadust.

