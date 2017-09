Lääne-Harju vallas kandideerib volikogu liikme kohale üle kaheksa inimese

Lääne-Harju valla moodustavad Keila-, Padise- ja Vasalemma vald ning Paldiski linn ning nimekirjad moodustati nii, et neis on esindajad kõikidest liidetud omavalitsustest, vahendas ERRi uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat".

Valimisliidu Hea Tahe kandidaadi Andrei Dvorjaninovi sõnul kandideerib nende valimisliidus 48 inimest, kelle hulgas on näiteks Paldiski praegune linnapea ning volikogu esimees, esinumber on Paldiski aselinnapea Jelena Villmann.

Paldiski elanikele jagasid laupäeval meeneid Valimisliitude Ühenduse kandidaadid, kokku on neid 68. Nii Hea Tahe kui ka Valimisliitude Ühendus peavad oluliseks transpordi paremat korraldust uues vallas, Reformierakond tõdeb aga, et oluline on kogu logistika.