Ka EKRE kavatseb erkonna vastu kandideerijad välja visata

Lisaks Keskerakonnale ja Reformierakonnale, mis juba on teinud algust koduerakonna vastu kandideerijate välja arvamisega (Olga Ivanova ja Urmas Sukles), plaanib ka EKRE oma liikmete nimekirja puhastada neist, kes kandideerivad erakonnaga konkureerivas nimekirjas.

EKREs oli 19. septembri seisuga 96 liiget, kes kandideerivad mõnes konkureerivas nimekirjas. Riigikogu liikme ja EKRE juhatusse kuuluva Jaak Madisoni sõnul on liikmetele viimastel kuudel korduvalt rõhutatud, et põhikiri ei luba erakonna vastu kandideerida. «Erakonna vastu kandideerivad isikud eemaldatakse liikmete nimekirjast,» kirjeldas Madison erakonna plaane.

Kõige nimekamaks EKREga konkureerivaks kandidaadiks on Rahvaliidu kunagine esimees ja praegune Rakke vallavanem Andrus Blok, kes kandideerib Väike-Maarja valimisliidus Koduvald. Blok rääkis, et kui Rahvaliidust sai EKRE, siis erakonna uued juhid tema panuse vastu huvi ei tundnud ega ühendust ei võtnud. «EKRE maakonna juht ei ole mind oma nimekirja kutsunud,» ütles Blok. «Kui partei nimekirja ei kutsu, mis sa siis teed?» Bloki sõnul ei mõjutaks erakonnast välja viskamine teda ühelgi moel.

Mitte ainult erakonna, vaid otseselt ka Madisoni vastu kandideerib Viljandi linnas Reformierakonna nimekirjas TÜ ökoloogia ja maateaduste instituudi projektijuht Kaido Kansi. Kansi ütles, et EKREsse kuulumine on talle üllatus. Enda sõnul astus ta 2008. a Rahvaliitu ning EKREga ta ei ole kokku puutunud. «Kustutatagu ära, mind ei tõmba ükski parteiline kuuluvus. Ma ei maga sellepärast halvemini. Ei lähe nööri otsima,» ütles Kansi kui kuulis EKRE plaanist erakonnaga konkureerivad liikmed nimekirjast kustutada.

Pärnu linnas kandideerib EKRE vastu valimisliidus Pärnu Ühendab pensionär Lembit Peetri. Enne 2015. aastat, mil ta astus EKREsse, kuulus Peetri IRLi ning enda sõnul oli ta Res Publica üks rajajatest Pärnumaal. Peetri rääkis, et talle ei sobi see, kuidas EKREst on saanud Tallinnast juhitav erakond, mis ei arvesta kohalike liikmete ja piirkondade huvidega. Peetri kinnitas, et ta on saanud erakonnast kirja, mis keelas konkureerivas nimekirjas kandideerimise. Erakonnast välja heitmisse suhtub Peetri enda sõnul ükskõikselt.

SDE ja IRL pole veel otsustanud

Kõige vähem oma koduerakonna vastu kandideerijaid on Sotsiaaldemokraatlikus erakonnas (29). SDE peasekretäri Kristen Kanariku sõnul on konkureerivates nimekirjades kandideerijate edasine saatus kohalike liikmete kätes, SDE peakontor hinnangut liikmete erakonda sobivusele ei anna. Kanarik lisas, et ükski piirkond ei ole avaldanud soovi kedagi erakonnast muus nimekirjas kandideerimise pärast välja arvata.

Kõige nimekam SDE vastu kandideerijatest on Järva maakonna praegune maavanem ja endine Paide linnapea Alo Aasma, kes on esinumber Suur-Järvamaa valimisliidus, mille lubaduseks on liita terve Järvamaa üheks omavalitsuseks. Ehkki Aasma on SDE Järva piirkonna üks aseesimeestest, ei leidnud ta enda sõnul erakonnast toetust ühtse valla ideele. «Suurest rõõmust käsi keegi kokku ei löö muidugi,» kirjeldas Aasma SDE seisukohta tema valimisliidus kandideerimise kohta ja lisas, et ei usu siiski enda välja arvamisse erakonnast.

Kõige enam on konkureerivates nimekirjades IRLi liikmeid (120 kandidaati). IRLi kommunikatsioonijuhi Kristiina Herodese sõnul ei ole erakond veel otsustanud, mida teha nendega, kes kandideerivad teistes nimekirjades.

Tartu linnas kandideerib valimisliidu Tartu Heaks teise numbrina TÜ sotsiaalpoliitika õppetooli lektor Jüri Kõre. Kõre ütles, et ta ei taju, et ta kandideerib IRLi vastu. Kõre sõnul need, kes hääletavad tema poolt valmisliidu nimekirja kuuluvana, ei pruugiks tema poolt hääletada IRLi ridades kandideerides. Peamise põhjusena, miks ta liitus IRLiga konkureeriva nimekirjaga, nimetas Kõre IRLi kehva ettevalmistust valmisteks. «Elu seisis, valimistega ei tegeletud,» kirjeldas Kõre. «Kartma peab, olen sellest mõelnud,» ütles Kõre erakonnast välja arvamise võimaluse kohta. «Mul on olnud erakonna peasekretäriga tõsine jutuajamine.» Kõre ütles, et ta soovib IRLis jätkata ja erakonda panustada.

Ehkki Keskerakond ja Reformierakond on juba oma ridadest välja arvanud erakonna vastu kandideerijaid, on 19. septembri seisuga neis vastavalt 106 ja 93 konkureerivas nimekirjas kandideerijat.