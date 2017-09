Reformierakond tegi Keskerakonna reklaamist uue iroonilise versiooni

Miks on oluline, et hääletad Keskerakonna poolt? Küsib videos Jaanus Karilaid. Sellele järgneb kokku lõigatud klipp, mille kohaselt ütlevad keskerakondlased, et nemad teevad vene lasteaiad, vene koolid ja vene kultuurikeskuse.

«Ja tähtis on, et võidaksid venekeelsed ajakirjad ja vene telekanalid,» antakse reklaamis edasi Keskerakonna sõnumit Reformierakonna vaatenurgast.

«Valimised on reklaami erijuhtum ja selline materjali ristkasutus käib minu arust mängu juurde. Kumbki pool ei peaks nurisema, vana vastanduse õhutamisest võidavad mõlemad,» kommenteeris Reformierakonna videot kõrvalt vaatajana reklaamiagentuuri Utopia loovjuht Alvar Jaakson.

Ka reklaamiagentuuri Kontuur loovjuhi Urmas Villmanni sõnul on paroodia klassikaline poliitreklaami võte ja midagi halba selles pole. Ta tõi välja, et seda on ka varem Eestis tehtud ning lisas, et tegemist on levinud võttega ka Ameerika Ühendriikide valimistel. «Üksteise ütlemisi, libastumisi ja naeruväärseid lauseid põrgatatakse ikka tagasi,» lausus Villmann. Loovjuht rääkis, et poliitreklaam on valdkond, kus tuleb kõige selgemini välja rahva arvamus - keegi ei reguleeri seda ja hiljem saab valijatelt tulemuse teada.

«Vastavalt Eesti Vabariigi autoriõiguse seadusele on teose motiveeritud mahus kasutamine karikatuuris, paroodias ja pastiššis lubatud,» andis oma hinnangu videole Andri Peetso, Reformierakonna linnapeakandidaadi Kristen Michali kampaaniavideote üks autoritest.