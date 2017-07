Luik: valimisliidu programmiga läheb veel aega

Valimisliidu kampaaniajuht Mart Luik ütles Postimehele, et töö käib ja enne järgmise nädala lõppu programm ei valmi. «Meil on ikkagi veel mitu punkti, mida tahaks veel lihvida, ja poolikuga ei tahaks välja tulla. Läheb aega,» ütles ta.

Samuti ei ole valimisliit tema sõnul praegu veel valmis avalikustama, kes peale Luige ning ettevõtjate Urmas Sõõrumaa ja Jüri Mõisa valimisliidu nimekirjas kandideerivad. «Paarikümne inimesega on asi juba sealmaal, et pigem nad on meil kambas, ja paljudega veel vestlus käib,» ütles Luik, kelle sõnul on endiselt eesmärk panna igas ringkonnas välja 10 kandidaati.

Tema sõnul soovitakse kaitsta ka kandidaatide huvisid, mistõttu tullakse välja pikema nimekirjaga, mitte ei avalikustata nimesid ühe- või kahekaupa. «Kui päris aus olla, siis mõnele kandidaadile, nimesid nimetamata, on avaldatud juba survet, et nad ei liituks meie tiimiga,» selgitas ta.

Samas on valimisliidul Luige sõnul kandidaatide koondamiseks aega, sest nende registreerimiseks esitamine algab alles augusti keskel. Kandidaatide järjestus, sealhulgas esinumbrid, otsustatakse tema sõnul enne esitamist.

Jüri Mõis ütles Kuku raadiole antud intervjuus, et muud peale ettevalmistuste ei olegi valimisliidu eestvedajatel enne augusti keskpaiga teha.

Koostatavas valimisplatvormis tuuakse tema sõnul esile neli-viis-kuus punkti, millele soovitakse pöörata erilist tähelepanu, kuigi probleeme on linnas sadu, kui mitte tuhandeid. Muu hulgas peetakse tema sõnul vajalikuks teha koostööd kõigi huvigruppidega ning arendada moodsat linnakultuuri. Prioriteetidena nimetas ta ka lasteaedade korrastamist, ühistranspordi probleemide lahendamist ja perspektiivsete ühendustega tegelemist.

Kandidaatide registreerimine kestab 16. augustist 5. septembrini. Kohalikud valimised toimuvad 15. oktoobril.