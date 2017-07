Katri Raik kandideerib Narvas valimisliidu esinumbrina

«Ma võtan koos oma kaaslastega neid valimisi väga tõsiselt,» ütles Raik. «Ka puhkuse sisekaitseakadeemiast planeerisin septembrisse ja oktoobrisse, et need kaks tööd teineteist ei segaks. Koondame oma nimekirja päris palju inimesi, kes tahavad Narva jaoks midagi ära teha. Ma tunnen neist väga paljusid ja usaldan neid täielikult. Suur osa nendest on olnud seotud Narva kolledžiga.»

«Tahame osaleda Narva linna juhtimises. Võimalik, et ka Narvas tekib olukord, kus tuleb teha koalitsioon. Eelmistel valimistel sai erisuguseid poliitilisi jõude ühendanud sotside nimekiri Narvas volikogus 11 kohta, loodetavasti ei lähe meil halvemini,» ütles Isamaa ja Res Publica Liitu kuuluv Raik.

Meie Narva tuumikuks on Raigi sõnul kohalikud sotsiaaldemokraadid. Kuigi eelmised kohalikud valimised olid Narvas sotsiaaldemokraatide jaoks edukad, siis nüüd otsustasid nad minna sügisestele valimistele valimisliidu Meie Narva nimekirjas.