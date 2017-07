Pevkur: tasuta avalikke teenuseid ei ole olemas

Pevkur ütles Postimehele saadetud kirjalikus kommentaaris, et alustuseks tuleb kõigil mõista, et tasuta avalikke teenuseid ei ole olemas. «Ei ole olemas tasuta ühistransporti, ei ole olemas tasuta koolitoitu, ei ole olemas tasuta haridust või riigikaitset. Samuti ei ole Reformierakond kunagi toetanud arutut ja sihipäratut rahakülvamist lennukilt,» lausus ta ning lisas, et avaliku võimu ülesanne on teha valik, milliste teenuste eest peavad inimesed maksma ja milliste eest mitte.

Pevkuri sõnul on hariduskorralduses praegu tasust vabastatud riiklik haridussüsteem põhi-, kesk- ja kõrghariduse näol, samas kui alusharidus on olnud seni omavalitsuste korraldada ja on seetõttu ka erinev. Eesti rahva ja riigi püsimajäämise huvides on haridus tema sõnul kriitilise tähtsusega.

«Minu hinnangul on ka perede kindlustunne ja rahva arvu kasv piisavalt olulised, et kättesaadavasse ja kvaliteetsesse alusharidusse investeerida. Veel täpsemalt öeldes – selleks, et peredel oleks lisaks emapalgale ja lastetoetusele veel üks argument juures, miks lapsi võiks rohkem sündida,» rääkis Pevkur ning küsis, miks ei võiks ka lasteaiaharidus olla üks osa terviklikust haridussüsteemist.

Pevkuri sõnul tooks lasteaia kohatasu kaotamine Tallinnas näiteks kolme lapsega perele kokkuhoidu 1892 eurot aastas. «Tervikuna oleks muudatuse maksumus 14 miljonit eurot, mis on suurusjärguna võrreldav näiteks Tallinna TTV, LiPo ja muude keskerakondlike laristamisprojektide ülalpidamisega. Nagu öeldud, küsimus on prioriteetides, antud juhul Tallinna linnajuhtimise valikutes. Kvaliteetne haridus peab olema prioriteet,» lisas ta.

Reformierakonna üleeile välja käidud valimislubadust on kritiseerinud nii Reformierakonda kuuluv ettevõtja ja endine tipp-poliitik Meelis Atonen kui ka eelmiste valimiste aegne linnapeakandidaat, praegune riigikogu liige Valdo Randpere, kelle sõnul on Reformierakond varem alati olnud nii tasuta ühistranspordi, kõrghariduse kui muude populistlike kingituste ja lubaduste vastu.

Kohalikud valimised toimuvad 15. oktoobril.