Michali hinnangul on lasteaiatasu kaotamine põhimõtteline valik

Michali sõnul lähtub idee printsiibist, et Eesti haridussüsteem on üks ja ühtne ning eestikeelne. «Kui põhiharidus on osalustasuta (põhiseaduseski kirjas) ning isegi kõrgharidus aastaid tasuta, siis miks peab olema alushariduses kohatasu? Milline printsiip või ideoloogia nõuab, et kui 97 protsenti lastest käib lasteaias, peab kahe lapsega pere tasuma omavalitsuse teenuse eest üle 1200 euro aastas? Vastus on, et ei nõua,» teatas ta ning lisas, et kohatasu on omavalitsuse määrata.

Michali sõnul on Reformierakonnal olemas aastas 13,9 miljonit nõudva lubaduse elluviimiseks ka katteallikad.

Kuni kuus miljonit tuleks tema sõnul 300 keskerakondliku töötaja vabastamisest. Ta viitas ERRi arvutusele, mille kohaselt on Tallinnas 200 Keskerakonda kuuluvat töötajat, ning kunagi Keskerakonda kuulunud praeguse sotsiaaldemokraatide linnapeakandidaadi Rainer Vakra arvutusele, mille järgi on keskerakondlastest töötajaid linnas 400. «Valime kesktee – ütleme, et 300 ja nende palk ei ületa keskmist, mis ilmselt nii ei ole,» kirjutas Michal Facebookis ja lisas, et Harjumaa keskmine palk on 1200, tööandja kulu aga 1600 eurot kuus ning see teeb aastaseks kuluks ühe töötaja kohta 19 200 eurot.

Kuni viis miljonit eurot annaks Michali sõnul Tallinna Televisiooni sulgemine ja varade müük, linnaosade propagandaaparaadi likvideerimine ja Vene propaganda tellimise lõpetamine. Linnapoe sulgemisest tuleks tema sõnul 0,2 miljonit, koole puudutavate lepingute linnale soodsamaks muutmisest 1,5–2 miljonit, Sihtasutuse Tallinna Vene Lütseum lõpetamisest 0,6 miljonit ning munitsipaalpolitsei funktsioonide ülevaatamisest ja reorganiseerimisest miljon eurot. «Katteallikaid püsikuludes on veel ja arvestatavalt, kuid iga asi omal ajal,» lisas ta.

Reformierakonna eile välja käidud valimislubadust kritiseerisid õhtul nii Reformierakonda kuuluv ettevõtja ja endine tipp-poliitik Meelis Atonen kui ka eelmiste valimiste aegne linnapeakandidaat, praegune riigikogu liige Valdo Randpere, kelle sõnul on Reformierakond varem alati olnud nii tasuta ühistranspordi, kõrghariduse kui muude populistlike kingituste ja lubaduste vastu.

Kohalikud valimised toimuvad 15. oktoobril.