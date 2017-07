Karilaid: Keskerakonna ideede kopeerimine näitab Reformierakonna paanikat

Karilaid ütles Postimehele saadetud kommentaaris, et Keskerakonnal ei ole muidugi enda maailmavaate leviku vastu mitte midagi, kuid tavaliselt ei suuda koopia originaaliga võistelda.

«On ju Keskerakond varemgi Reformierakonnale õpetaja rollis olnud – alguses kritiseerisid oravad Keskerakonna pensionilisa programmi, hiljem võeti positiivne hoiak. Samuti kritiseeriti valimatute sõnadega tasuta ühistransporti, nüüd kiidetakse. Keskerakond viis sisse tasuta koolilõuna ja laiendas seda ka Tallinna lasteaedadesse, nüüd tuli Reformierakond mõttega kaasa, pakkudes vabastust ka lasteaia kohatasust,» rääkis Karilaid, kelle hinnangul näitab selline usin kopeerimine ja plagieerimine reformierakondlaste paanikat.

Tema sõnul näitavad viimased reitingud nii kogu Eestis kui pealinnas, et Keskerakond liigub järjekordse valimisvõidu suunas. «Suure kaotuse vältimiseks on Reformierakond varsti valmis võtma üle kogu Keskerakonna programmi. Tempokas liikumine tsentristlikku maailmavaate suunas suurendab võimalust, et peagi hakkab osa reformierakondlastest kirjutama ka liitumisavaldusi Keskerakonnaga,» lisas Karilaid.

Reformierakond teatas eile, et läheb Tallinnas kohalikele valimistele lubadusega kaotada lasteaia 57-eurone kohatasu ning tõsta 25 protsendi võrra lasteaiaõpetajate ja õpetaja abide palka. Kohatasu kaotamine nõuaks linnaeelarvest 13,9 miljonit ning palgatõus 10 miljonit eurot aastas. Lubaduste elluviimiseks vajaliku raha tahaks partei leida linna efektiivsemast majandamisest ning näiteks Tallinna Televisiooni ja Ühistupanga kulutuste ärajätmisest.

Lubadust kritiseerisid õhtul nii Reformierakonda kuuluv ettevõtja ja endine tipp-poliitik Meelis Atonen kui ka eelmiste valimiste aegne linnapeakandidaat, praegune riigikogu liige Valdo Randpere, kelle sõnul on Reformierakond varem alati olnud nii tasuta ühistranspordi, kõrghariduse kui muude populistlike kingituste ja lubaduste vastu.

Kohalikud valimised toimuvad 15. oktoobril.