Atonen Reformierakonna valimislubadusest: see on hale kopeerimine

Atonen viitas sotsiaalmeedias Keskerakonnale, kes tema sõnul on peamise konkurendina tooni ette andnud. Reformierakond kardab tema hinnangul oma teemadega välja tulla ning lubab seetõttu samuti tasuta asju. «Tõeliselt «parempoolne värk». Jagame, jagame, jagame... Päris hea, et ma Tallinnas ei ela, minu häält nii odavalt ei saaks. Mage lugu,» kirjutas ta Facebookis.

Atoneni hinnangul näitabki erakonna täna avalikustatud valimislubadus ideede puudust või kartust oma ideede eest võidelda. Alati võib tema sõnul soodustusi teha, näiteks paljulapselistele või neile, kel on madal sissetulek. «Aga kõigile tasuta? Populism,» ütles ta.

Ta lisas sotsiaalmeedias, et samal ajal ei kaota ükski erakond ka tasuta ühistransporti, ehkki eesmärk ei saa olla tasuta või odavad, vaid head ja kvaliteetsed teenused. «Aga kus sa sellega, see on liiga riskantne. Ja nii parteid ühte nägu muutuvad. Mu meelest on see selline hale kopeerimine, mitte oma ideede eest võitlemine,» ütles Atonen.

Reformierakonda kuuluv riigikogu liige, Tallinnas kandideeriv Yoko Alender ütles, et teema oli valimisprogrammi töörühmas pikalt arutlusel, kuid lõpuks on valikute küsimus, kuhu ja kellele maksuraha suunatakse.

«Kool, isegi ülikool on Eestis tasuta, haridus on prioriteet. Miks peab lapsevanem kandma kõige õrnemas eas tõusva kohatasu koormust, kui mujal on peresõbralik keskkond prioriteet maksuraha kasutamises? Pealinnas seni polnud. Loomulikult lisaks ka õpetajate palgatõus ja kohad sinna, kus neid päriselt vaja,» lausus ta.

Reformierakond teatas täna, et läheb Tallinnas kohalikele valimistele lubadusega kaotada lasteaia 57-eurone kohatasu ning tõsta 25 protsendi võrra lasteaiaõpetajate ja õpetaja abide palka. Kohatasu kaotamine nõuaks linnaeelarvest 13,9 miljonit ning palgatõus 10 miljonit eurot aastas. Lubaduste elluviimiseks vajaliku raha tahab partei leida linna efektiivsemast majandamisest ning näiteks Tallinna Televisiooni ja Ühistupanga kulutuste ärajätmisest.

Kohalikud valimised toimuvad 15. oktoobril.