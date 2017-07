Sotsiaalministrid otsivad leevendust mitmike vanemate muredele

Ministeeriumis on ette valmistamisel kava lisada seadusesse kolmikute ja nelikute vanematele täiendav kuu vanemahüvitist, samuti on plaanis võimaldada vanematele üheaegselt tasustatud kolm kuud vanemapuhkust, selgitas sotsiaalkaitseminister Kaia Iva (SDE) Postimehele. Mainitud eelnõu on praegu koostamisel ja valmib järgmises etapis lisaks juba praegu kooskõlastamisele saadetud eelnõule, märkis minister.

«Kolmikute ja enamate mitmike sünd on sedavõrd erakordne sündmus, et eeldab konkreetsele perele sobivat nii-öelda rätsepalahendust,» selgitas Iva, kelle sõnul peaks õla alla panema ka kohalik omavalitsus ning pakkuma perele näiteks tugiisikut või erinevaid tugiteenuseid.

Praegu maksab riik lisaks vanemahüvitisele ja lapsetoetusele ühekordset sünnitoetust, kolmikute korral 1000 eurot lapse kohta.

Iva sõnul on kahtlemata vaja ka lahendada lasteaiakohtade nappuse probleem. «Lasteaia- või hoiukoht peaks olema kättesaadav kohe, kui vanemahüvitis lõppeb, mis tähendab, et lapsi tuleks vastu võtta aastaringselt,» rääkis Iva.

Ka tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski (SDE) väljendas hiljuti sotsiaalmeedias oma poolehoidu mõttele mitmike vanemaid senisest enam toetada. «Kolmikute ja nelikute puhul võiks mõlemale vanemale täisulatuses vanemahüvitise anda tõesti. Riigi kulu seisukohast marginaalne, aga vanemate koormuse vähendamiseks hädavajalik.»

Kolmikute vanem Eger Karuse rääkis hiljuti Eesti Ekspressis ilmunud artiklis, et kolme lapsega tegelemiseks läheb vaja rohkemat kui ühe lapsevanema tähelepanu, lapsed vajavad vähemalt mõlema vanema hoolt, kuid praegune vanemahüvitis seda ei võimalda.

Praegu kehtib vanemahüvitis ühele lapsehoolduspuhkusel olevale lapsevanemale. Vanemahüvitist makstakse ka töötavale lapsevanemale. Neile, kes saavad hüvitist ja käivad samal ajal tööl, arvutatakse hüvitise suurus vanemahüvitise valemiga.

Eestis ainsad teadaolevad nelikud sündisid 9. juulil Ida-Tallinna keskhaiglas. Juuni lõpus sündisid samas haiglas ka kolmikud. 2016. aastal sündisid Eestis kolm komplekti kolmikuid, 2015. aastal ainult ühed kolmikud.

Vanemapuhkuse ja -hüvitise süsteemi muudatused on kavandatud jõustuma etapiviisi kuni lõpliku rakendumiseni 2020. aastal.