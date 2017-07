Aas ei näe Savisaarele Tallinna igapäevases juhtimises rolli

«Arvestades tema tervislikku olukorda, siis on raske näha seda, et ta saaks tegevpositsioonidel kaasa lüüa,» ütles Keskerakonna linnapeakandidaat Aas teisipäeval BNSile.

«Tema kandideerimine loomulikult on tema enda otsus,» lisas Aas, kes asus Tallinna linnajuhi kohta täitma pärast Savisaare suhtes algatatud uurimist ja tema linnapea kohalt kõrvaldamist Harju maakohtu määrusega 2015. aasta 30. septembril.

Keskerakond teatas eelmisel nädalal, et pakub Savisaarele Tallinnas kohalikel valimistel üldnimekirjas esikohta. Linnaosade valimisnimekirjade esinumbrid on Keskerakond siiski varem juba paika pannud ning nende hulgas Savisaart ei ole, mis tähendab, et Savisaarele esinumbri koha pakkumine linnas on sümboolse tähendusega.