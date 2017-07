Siim Kallas kandideerib Viimsis Reformierakonna esinumbrina

«Aga eks see sõltub kõik sellest palju hääli saadakse ja missugused on võimalused vallavalitsus moodustada, kas see on siis koalitsiooni moodustada või saab Reformierakond nii palju hääli, et moodustab ise [vallavalitsuse]. Seda saab otsustada siis. Ma näen ennast eelkõige volikogu liikmena ja kaasarääkijana strateegilistes asjades,» vahendas ERRi uudisteportaal Kallase sõnu.

Suuremate lahendust vajavate probleemidena Viimsi vallas tõi Kallas välja töökohtade puuduse ja haridusteema, aga samuti linnaga parema ühenduse tagamise ja Viimsi keskuse puudumise.

Küsimusele, kas kohalikel valimistel kandideerimine tähendab ka plaane kandideerida 2019. aasta riigikogu valimistel vastas Kallas, et pole selle üle veel mõelnud, kuid kandideerimine pole tema sõnul välistatud.