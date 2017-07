Endine õiguskantsler hakkab võitlema Lüganuse iseseisvuse eest

Ehkki juuni lõpus kogunenud Lüganuse volikogu arutas valitsuse tehtud ühinemisotsust, mis liitis nad Kiviõli linna ja Sonda vallaga uueks Lüganuse vallaks, olid volinikud juba varem jõudnud seisukohale, et otsus vaidlustatakse igal juhul. Otsus võeti vastu, hoolimata advokaat Paul Varuli soovitusest seda mitte teha.

Lüganust ning mitmeid teisi omavalitsusi haldusreformi osas riigi vastu esindanud Varul ennustas omavalitsustele kohtus kaotust. Nüüd tõdesid volinikud, et olukord on läinud Lüganuse ja kohtuasja osas soodsamaks tänu Loksale tehtud erandile. Selleks, et olla tulemuses kindel, valis Lüganuse enda esindajaks advokaadibüroo Sorainen ning sealse vandeadvokaadi Allar Jõksi, samal ajal kui Illuka läks edasi Paul Varuliga.

Mõlemad omavalitsused on vabariigi valitsuse määruse vaidlustanud ning kohus asja menetlusse võtnud.