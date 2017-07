Seeder: ministrid Tõniste ja Kiisler said hästi hakkama

«Minu arvates said mõlemad minsitrid väga hästi hakkama ja kindlasti on see olnud õige otsus,» ütles Seeder vastuseks BNS-i palvele hinnata teisipäeval rohkelt meedia tähelepanu saanud ministrite hakkamasaamist.

«Mõlemad ministrid on minu meelest saanud oma ülesannetega väga hästi hakkama. Niivõrd lühikese aja jooksul, mis neil oli enne eesistumist jäänud ennast ette valmistada ja teemadega kurssi viia - ma arvan, et nad on selle aja jooksul väga hästi saanud asjadega kurssi. Ja kui nad kõigi detailidega tõepoolest ei ole veel kursis, siis küllap nad lähemate nädalate ja kuudega saavad ka nende teemadega ennast kurssi viidud,» rääkis Seeder.

«Ei kindlasti mitte!» vastas Seeder küsimusele, kas teisipäeval meedias vallandunud kriitika võiks anda talle alust muudatusteks IRL-i ministrite seas.

Seedri hinnangul on ajakirjandusel olnud erapoolik ja valikuline huvi mõnede ministrite hakkamasaamist hinnates.

Mai keskel IRL-i esimeheks valitud Seeder vahetas juuni algul välja kolm erakonnakaaslasest ministrit, tuues Margus Tsahkna asemel uueks kaitseministriks senise välisministeeriumi asekantsleri Jüri Luige, Marko Pomerantsi asemel uueks keskkonnaministriks riigikogu liikme Siim Valmar Kiisleri ja Sven Sesteri asemel rahandusministriks kunagise riigikogu liikme, ettevõtja Toomas Tõniste.

Kiisler tutvustas teisipäeval Euroopa Parlamendi keskkonnakomisjonis Eesti prioriteete ja Tõnste juhtis Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu.

Avalikkuses on elavat vastukaja leidnud Brüsselis sõna võtnud Eesti ministrite puine inglise keel ning ka küsimustele antud vastused, mida näiteks kogenud diplomaat Jaak Jõerüüt nimetas sisutühjadeks.

Eesti eesistumine Euroopa Liidu Nõukogus algas 1. juulil ja kestab 31. detsembrini.