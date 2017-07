Pevkur: Savisaar esinumbrina oleks avalikkuse õiglustundele näkku sülitamine

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb ütles täna, et erakonna juhatus arutas läinud nädalal oma laiendatud koosolekul Edgar Savisaarele valimistel üldnimekirjas esinumbri koha pakkumist ja leidis üksmeelselt, et see oleks hea mõte.

Opositsioonilise Reformierakonna esimees Hanno Pevkur teatas seepeale sotsiaalmeedias, et keskerakondlaste samm näitab tema arvates ennekõike Jüri Ratase nõrkust ja väljapressijate alistumist.

«Kas Eestis leidub inimest, kes ka päriselt usub, et Savisaar on täna Keskerakonna parim kandidaat? Kuidas saab erakonna esinumber olla mees, kes on tõsiste korruptsioonisüüdistustega kohtu all? See on avalikkuse õiglustundele näkku sülitamine ja tõestus, et Keskerakonnas ei ole midagi muutunud,» kirjutas Pevkur.

Arvamust avaldas ka IRL

Kriitiline on ka Keskerakonna koalitsioonipartneri, Isamaa ja Res Publica Liidu Tallinna linnapea kandidaat Raivo Aeg. Tema hinnangul näitab Keskerakonna plaan kolme asja.

«Esiteks, Keskerakond tantsib jätkuvalt ümber eksesimehe hoolimata tõsistest korruptsioonisüüdistustest tema vastu ja käimasolevast kohtuprotsessist, kus planeeritav esinumber on peategelane. Teiseks, nad ei võta praegust linnapeakandidaat Taavi Aasa tõsiselt ning soovivad tema käpikuna jätkamist. Kolmandaks, Keskerakonnal on hirm kaotada hääli hoolimata sellest, et Savisaar on Eesti poliitika eilne päev.»