Keskerakond leiab, et Savisaar võiks üldnimekirja esinumber olla

Erakonna peasekretär Mihhail Korb ütles Postimehele, et Savisaarele ei ole esinumbri kohta veel pakutud. Aga kas pakutakse? «See on üks võimalustest juhul, kui Edgar Savisaar soovib Keskerakonna nimekirjas kandideerida,» ütles Korb.

Peasekretäri sõnul ei ole Savisaar erakonnale öelnud, kas ja kuidas ta kandideerida kavatseb. «Praegu on tegu pigem spekulatsiooniga, sest Savisaar pole isegi teada andnud, kas ta kandideerib Keskerakonna nimekirjas või mitte,» lisas ta.

Kui partei juhatus möödunud nädalal oma laiendatud koosolekul sellisele järeldusele jõudis, ei olnud Korbi sõnul kellelgi sellele vastuväiteid. «Kõik leidsid, et jah, see (Savisaarele esinumbri koha pakkumine - toim.) on võimalik ja see ei ole paha mõte, et ta oleks üldnimekirja esinumber.»

Tegelikult aga ei otsusta seda Korbi sõnul ei juhatus ega laiendatud juhtkond, vaid hoopis erakonna Tallinna nõukogu. Tõenäoliselt panevad nad nimekirja lukku alles päris viimasel hetkel, augusti lõpus.