Emmaste ja Pühalepa vald vaidlustavad sundliitmise otsuse

Kevadisel rahvaküsitlusel osales Emmastes üle 35 protsendi hääleõiguslikest elanikest, Pühalepas 27 protsenti. Mõlemas küsitluses jäid ülekaalukalt peale ühinemise vastased, vahendas ERRi uudisteportaal «Aktuaalset kaamerat».

Emmaste vallavanem Tiit Paulus ütles, et muret teeb see, et üle-hiiumaalises enam kui 20 kohaga volikogus jääks praeguse plaani järgi Emmaste piirkonna esindajatele vaid kolm mandaati.

Pauluse sõnul soovitakse saada kohtuprotsessi ajaks esialgne õiguskaitse, mis peataks kuni kohtuotsuseni sundliitmisega seotud toimingud