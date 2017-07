«Kolm õde» registreerisid otsustava pressikonverentsi päeval MTÜ

Äriregistris on Tallinna ühele aadressile registreeritud MTÜ LIST tegevusaladena märgitud «piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid».

LISTi (inglise keeles tähendab list nimekirja – toim.) põhikirjas märgitakse muu hulgas, et tegemist on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisva kasumit mitte taotleva organisatsiooniga, mis tegutseb avalikes huvides.

Põhikirja kohaselt on LISTi eesmärgiks Eesti Vabariigi elanike huvide esindamine ja kaitsmine. Selle saavutamiseks on kavas esitada ühispöördumisi ja viia läbi küsitlusi, korraldada üritusi ja konverentse ning osaleda valimistel.

Olga Ivanova ütles ERRi venekeelsele portaalile, et LISTi registreerimise ning pressikonverentsi kuupäeva kokkulangemine on kõigest juhus, sest vajalikud dokumendid esitati veel nädal enne ootamatut pööret.

«Yana Toomi otsuse valguses on vajadus MTÜ järele ära langenud. Arvan, et nüüd me sulgeme selle,» lisas Ivanova.

Yana Toom teatas reedel, 7. juulil pressikonverentsil, et otsustas viimasel hetkel ümber ega lähe eraldi nimekirjaga kohalike volikogude valimistele. Tema kaaslased «kolme õe» leeris, Oudekki Loone ja Olga Ivanova ütlesid samal pressikonverentsil, et veel mõtlevad.