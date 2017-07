Keskerakondlastest «kolme õe» tüli kestab sotsiaalmeedias edasi

«Arusaam, et meiega koos lahkub osa vene valijaid, mis tähendab, et mitte-eestlaste huvide eest seistakse veel vähem,» vahendab ERR uudised Yana Toomi väljaütlemist sotsiaalmeediakontol.

Lisaks usub Toom, et nende nimekirja tekkides oleks hiljemalt sügiseks olnud käes valitsuskriis koos ennetähtaegsete parlamendivalimistega, kuid seal pole valimisnimekirjaga jälle midagi teha, sest riigikokku saavad kandideerida üksnes erakonnad.

Olga Ivanova vastab Toomi sissekande peale, et ei maksa otsida vabandusi ning rõhutab, et kõik kohtumised, mis nimekirja ette valmistades tehti, toimusid Toomiga, mille tulemusel ei sündinud lõpuks isegi mitte kavatsuste protokolli.

Oudekki Loone kirjutab omakorda, et ta ei taha alustada otsast peale põhjendamist, miks oleks või ei oleks hea minna valimistele eraldi nimekirjaga, kuid et ta on kurb ja pettunud, et Toom võttis olulise otsuse vastu pärast seda, kui kaaslased olid juba läinud koju teistsuguse otsusega, viidates sellele, et nende kokkulepe oli teha oma nimekiri, ent Toom mõtles pärast vastavat kokkulepet omapäi ümber.

Väljavõtted mõtteavaldustest

Toom kirjutab venekeelse selgituse lõppu, et poliitika tugineb läbirääkimistele, eriti kui on olemas võimalus soovitu ellu viia. «Ma püüdsin oma kolleege selles veenda. Esialgu see ei õnnestunud, kuid ma püüan veel,» kirjutab Toom.

«Jana, minu meelest me leppisime kokku, et meist (Olga Ivanova ja Oudekki Loone – toim) te ei räägi. Minule isiklikult pole midagi lubatud. Teiseks, läbirääkimiste mõte polnud endale kohta välja kaubelda, vähemalt minu puhul. Minule oleks olnud kasulik minna üle Kadri (Simoson – toim) ja Jüri (Ratas – toim) poole ja kõik kohad oleksid ammu tagatud. me oleme sellest palju rääkinud ja sellepärast ei maksa meie selja taga meist rääkida,» kirjutas Olga Ivanova Yana Toomile.

Yana Toomi vastulause Oudekki Loonele, kes tuletas meelde, milliseid nende ettepanekud oleksid Mailis Repsi ja KadriSimsoni arvates võinud jõuda Keskerakonna programmi. / Kuvatõmmis Facebookist

7. juulil toimunud pressikonverentsil teatas Yana Toom, et mõtles eelneval ööl ümber ja loobub oma nimekirjaga kohalikel valimistel osalemast. See teadaanne tuli üllatusena tema kaaslastele Olga Ivanovale ja Oudekki Loonele, kes said meelemuutusest teada viimasel hetkel.