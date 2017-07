Toom: püüan Ivanova ja Loonega veel rääkida

Yana Toom teatas täna pressikonverentsil, et otsustas viimasel hetkel ümber ega lähe eraldi nimekirjaga kohalike volikogude valimistele. Tema kaaslased «kolme õe» leeris, Oudekki Loone ja Olga Ivanova, veel mõtlevad.

Täna pärastlõunal kinnitas Toom Kuku raadio saates «Vox populi», et ta tõesti siiralt usub, mida räägib ja siiralt pingutab, et Keskerakond oleks ühtne ning ei kaotaks oma näo.

Toom märkis raadiokuulajate küsimustele vastates, et otsust loobuda oma valimisnimekirjast ei saa pidada kompromissiks. «See pole päris kompromiss, see on teatud lubadused, teatud saavutused, nii et ma ei nimetaks seda kompromissiks.»

Rääkides Keskerakonna endisest esimehest Edgar Savisaarest, ütles Toom, et Savisaare kogemust arvestades pole vaja talle midagi selgitada, küll aga püüab jõuda kokkuleppele mõtlemisaega võtnud Olga Ivanova ja Oudekki Loonega.

«Ma kindlasti veel nendega räägin ja püüan usalduse taastada, aga kas see õnnestub, selle peale ma mürki ei võta,» kinnitas Toom.