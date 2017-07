Otseülekanne kell 12.30: Yana Toom jagab uudiseid Keskerakonna siseelust

Väidetavalt on Tallinna Keskraamatukogus toimuvale üritusele minemas ka erakonna peasekretär Mihhail Korb. Postimees hoiab lugejaid sündmuste arenguga kursis. Pressikonverentsi saab jälgida otsepildis.

Kell 14.15 on Toom juba Kuku raadio otse-eetris, kus vastab kuulajate küsimustele.

Keskerakonnas on juba pikemat aega podisenud sisetüli ja erimeelsusi on klaaritud nii erakonnas sees kui avalikkuses. Ajakirjandus on Keskerakonnast viimastel päevadel tulnud signaalidest välja lugenud, et erakonnaväline valimisnimekiri pigem tuleb.

Tallinnas juba praegu valimiste reklaamplakatitel ilutsevat riigikogu liiget Olga Ivanovat ja riigikogu saadikut Oudekki Loonet kehutab Keskerakonna ajaloonõunik, kohtualune Edgar Savisaar, kirjutas eilne Postimees. Ligi sajapealine nimekiri on kokku pandud ja kihk kohalike omavalitsuste valimistel oma nimekirjaga välja tulla pole kuhugi kadunud.

Salapäraste läbirääkimiste kohta ütlevad teadjamad: «Toomi ja Ivanova soolo suuresti, mida Savisaar juhatab.»