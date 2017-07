Koalitsioonikaaslased: Keskerakonna siseheitlused pole valitsust kõigutanud

Viimastel nädalatel on Keskerakonna kahe leeri kõnelustel muu hulgas jutuks tulnud kodakondsuse nullvariandi läbisurumine ja e-valimiste kaotamine. Samas on peaminister Jüri Ratas kinnitanud, et selle valitsuse ajal kodakondsuspoliitikat ei muudeta.

Valitsuskoalitsiooni kuuluvat IRLi esindav justiitsminister Urmas Reinsalu rõhutas, et valitsus on töövõimeline ning mingist valitsuse kukkumisest kõneleda pole seetõttu ka alust.

«Peaminister pole mingeid poliitilisi valitsuse kursi muudatusi seonduvalt Keskerakonna sisemise aruteluga valitsuses tõstatanud. Seetõttu pole siin ka midagi spekuleerida,» ütles Reinsalu Postimehele.

Koalitsiooni kolmanda osapoole, Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees ning tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski märkis, et see, kuidas Keskerakond peab oma erakonnasisest debatti meedia vahendusel, on lihtsalt nende viis eneseotsinguteks ega vaja kõrvalseisjate sekkumist.

«Mis koalitsiooni puudutab, siis meie valitsuses on tugev meeskonnatunne ja hea töötempo, mis opositsiooni kahtlemata kurvastab,» kinnitas Ossinovski.

Peaminister Jüri Rataselt küsiti tänasel valitsuse pressikonverentsil, kas ta on endiselt veendunud, et Keskerakonnas eraldi valimisnimekirja ei tehta ja kui siiski sellega välja tullakse, kas on oodata eraldujate väljaheitmist parteist.

Peaminister märkis, et liikmete välja heitmine on piirkondade juhatuste otsustada. «Täna töötan veel selle nimel, et kedagi ei tule välja visata,» ütles Ratas.

See, kas Keskerakond läheb kohalikele valimistele ühtse või mitme nimekirjaga, peaks selguma veel sel nädalal.