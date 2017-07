Ratas: töötan selle nimel, et kedagi ei tuleks välja visata

Jüri Rataselt küsiti tänasel valitsuse pressikonverentsil, kas ta on endiselt veendunud, et Keskerakonnas eraldi valimisnimekirja ei tule ja kui siiski sellega välja tullakse, kas on oodata eraldujate väljaheitmist parteist.

Peaminister märkis, et liikmete välja heitmine on piirkondade juhatuste otsustada. «Täna töötan veel selle nimel, et kedagi ei tule välja visata,» ütles Ratas.

Valitsusjuhi sõnul on ta endiselt veendunud, et Keskerakond on tugev ja ühtne. Kas teine valimisnimekiri tuleb või ei tule, on nende otsustada, kes on selle teema tõstatanud, märkis ta.

Keskerakonna liikmed, kes pole rahul Jüri Ratase juhtimisega, on ähvardanud moodustada Tallinnas oma nimekirja, milles saaks koha ka Edgar Savisaar. Selle tõttu on erakonna eri leerid pidanud viimastel nädalatel kõnelusi, mille kohta on avalikkuseni jõudnud vastukäivat infot.