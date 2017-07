Jaanus Karilaid: Yana Toom igatseb Reformierakonna kaissu

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid, kas homseks saab lõpuks selguse majja?

Ma arvan küll. Üks suur ja võimas erakond ei saa lubada sellisel jandil kesta.

Kas vastuolud Yana Toomiga üldse on lahendatavad?

On, kui Toom tahab poliitikuna ellu jääda. Küllap saab ta sellest ka ise aru.

Kui tõenäoline see on, et Yana Toom koos oma poolehoidjatega siiski lahkub?

Mina ei pea seda tõenäoliseks. Kui keegi neist eraldub, siis nad isoleerivad ennast või saab nende mõju Eesti poliitikale olema olematu. Mina isiklikult sellist massimeedia kaudu väljapressimist rohkem ei taluks ja laseks Toomil vabalt minna.

Toom võib luua oma erakonna. Vene erakonna.

Mul isiklikult poleks midagi selle vastu, aga see tähendaks tööd: otsida rahastajaid, liikmeid, panna paika ideoloogia. Ma ei pea seda tõenäoliseks. See aeg on möödas, et saaks tekkida etnilisel põhjal vene erakond, ja see on Edgar Savisaare Heraklese töö, et see oht on möödas.

Kui Yana Toom siiski lahkuks, kuidas see erakonda mõjutaks?

See annaks tagasilöögi ja tekitaks segadust, aga ma ei dramatiseeriks seda üle. Keskpikas perspektiivis täidaksime augu kiirelt. Omal ajal läks Deniss Boroditš, kes võttis kohalikel valimistel isegi rohkem hääli kui Yana Toom, üle 6000. Meil on pikk vene poliitikute pink: Mihhail Korb, Mihhail Stalnuhhin, Vladimir Velman, Mihhail Kõlvart, nooremast generatsioonist Maksim Volkov, väga andekas ja tugev vene poliitik, ja Olga Polienko.

Toom eksib rängalt, kui arvab, et just tema kõnetab vene kogukonda. Mul on vene sõpru ja kolleege, kes räägivad hoopis teist juttu. Eestlaste pühade märkide ärritamine on oluline ainult tema peas, see on kunstlikult loodud soovunelm, mis kõnetab palju väiksemat seltskonda, kui ta ise näidata üritab.

Aga ikkagi – mis põhjusel Yana Toom seda kõike teeb?

See on osa tema reklaami- ja valimiskampaaniast. Kui küsida, miks Toom al-Assadiga ühe pildi peal on, miks ta poetab lause, et talle ei meeldi NATO vennad, mis kasu sellest on… See tekitab resonantsi, tekitab konfliktse hoiaku vene ja eesti kogukonnas. Ühele meeldib, teisi ärritab. Kes tekitab ärritust, see on olemas. Toom otsib oma poliitikale kütust lõhede võimendamisest ega talu keerulist meeskonnamängu. Talle meeldib algelisem lähenemine.

Kas kiidate sellised meetodid heaks?

On teemasid, mis on eesti inimestele pühad. Kui ikkagi öeldakse, et eesti keel ja rahvus sureb mingi aja pärast välja… Meie usume oma kestmajäämisesse, see on meie religioon. Kui keegi ütleb meile, et keel ei säili ja rahvust ei ole, siis pole see riigimehelik.

Küsimus on selles, kust jookseb väljaütlemiste piir. Mulle tundub, et Yana Toom on selle piiri ületanud. Sellisel viisil käitudes igatseb Toom Reformierakonna kaissu ja omal moel kangutada valitsust. Ka IRLiga koalitsiooni loomise ajal ülistas ta just Reformierakonda. Tema poliitiline DNA sobituvat rohkem Reformierakonna kui IRLiga.

Täismahus intervjuud saab lugeda Lääne Elust.