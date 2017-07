Keskerakondlaste kõnelused: Savisaare koht nimekirjades pole esmatähtis

«Rohkem, kui ma olen täna ilmunud Eesti ajalehtedes öelnud, ma niikuinii ei ütle. Me peame kõnelusi. Olukord pole kõige rahulikum, kuid vastastikku lugupidav. Jõuame mingitele kompromissidele,» ütles Toom portaalile Rus.Postimees.

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart loobus kommenteerimast: «Reedel olen valmis andma ammendava kommentaari, seni aga mitte».

Kommentaari andis Rus.Postimehele ka rahvasaadik Olga Ivanova: «Häälestus on meil kõigil erinev, mina olen pigem pessimist, aga räägitakse ju, et pessimist on hästi informeeritud optimist… Homme tahaksime kohtuda Mailis Repsi ja Kadri Simsoniga, ei tea, kas õnnestub meil nendega kokku leppida, aga vähemalt me proovime. Vaatame, milline on nende reaktsioon meie ettepanekutele. Läbirääkimiste rühma koosseis pidevalt muutub.

Erakonna aseesimees Jaanus Karilaid teatas täna, nagu ma aru saan, et ta pole üldse optimistlik, et peetakse mingeid kõnelusi. Ent loomulikult, kui on konflikt ja on kaks osapoolt, siis tuleb kokku leppida ja pidada kõnelusi. Iseküsimus on, kuidas nimelt fikseerida nende tulemus, sest allkirju mitte keegi mitte kuhugi ei pane.

Yana Toom ütles intervjuus optimistlikult, et kahes teemaplokis on kokkulepe juba saavutatud, aga minu arvates on ka nendes kahes plokis küsimusi, mille kohta meile öeldakse «Me analüüsime ja otsustame», kuid see pole eriti konkreetne vastus».

Suurimat takistust tekitab Ivanova sõnul erakonna sisese juhtimise teema. Mis puudutab Edgar Savisaare kohta nimekirjades, siis nagu võib aru saada, ei ole erakonna endise esimehe olemasolu valimisnimekirjades arutamisel, kuid vaevalt et kusagil talle esikoht paistaks. «Kuid positsioon nimekirjas pole võtmemoment, - räägib Olga Ivanova. – Põhimõttelised küsimused on poliitilised ja ideoloogilised».

Toomile, Ivanovale ja Oudekki Loonele lähedal seisev anonüümne allikas Keskerakonnas ütleb, et on tunda selget soovi kõnelusi nivelleerida: ««Kolme õde» püütakse kujutada kolme õela tädina, ei taheta kuulda võtta nende argumente ega rääkida valulistel teemadel».