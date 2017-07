Yana Toom: püüan veel olla optimistlik

Yana Toom ütles, et kõne all olevast kolmest teemaplokist kahe – programmiliste ning laiemate poliitiliste küsimuste puhul suuri erimeelsusi enam polevat. Seevastu Keskerakonna juhtimist puudutavates küsimustes on jäänud paar olulist asja lauale.

«Meie programmis on 15 punkti ja tahame, et iga asi oleks tehtud nelja aastaga, mitte ei jääks vaid jutu tasemele,» sõnas Toom.

«Kuni kummaltki poolelt pole kõlanud lõplik «ei», püüan olla kõneluste tulemuse osas optimistlik,» lisas ta.

Alternatiivse valimisnimekirja eestvedajad soovivad muu hulgas ka Edgar Savisaarele Lasnamäe esinumbri kohta. Toom ütles ERR-ile, et kui erakond peaks otsustama, et praeguse Lasnamäe esinumbri Mihhail Kõlvarti asemel kandideerib Edgar Savisaar, siis Kõlvart kindlasti selle peale ei solvuks.

Koos Toomiga ühte leeri kuuluv Olga Ivanova ei soovinud samuti kaht osapoolt eraldavate lahkarvamuste täpset sisu avaldada. «Praegu peame veel kõnelusi ning oleme kokku leppinud, et praegu üksikasju me ei avalda,» sõnas Ivanova.

Ta märkis, et on kõneluste tulemuste osas realistlik ning soovitas oodata nädala lõpuni.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb avaldas Virumaa Teatajale antud intervjuus arvamust, et erakonna erimeelsused lahendatakse. «Me oleme kümneid aastaid olnud erakonnakaaslased, mis siis nüüd on juhtunud, et enam ei saa olla.»

Esmaspäeval pidasid Keskerakonna juhtkond ning Yana Toomi juhitavad teisemeelsed keskerakondlased järjekordseid kõnelusi, kuid kohtumised lõplikku lahendust ei andnud ning kestavad vähemalt nädalavahetuseni.

Erakonna liikmed, kes pole rahul erakonna esimehe, peaminister Jüri Ratase juhtimisega, on ähvardanud moodustada Tallinnas oma nimekirja, milles saaks koha ka Savisaar.