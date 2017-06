Toom: läbirääkimised käivad erakonna juhtimise üle

Toom ütles ERRi portaalile, et täna pärastlõunal kohtub ta oma mõttekaaslastega isekeskis, seejärel on tal kohtumine erakonna niinimetatud peakontori leeri esindava aseesimehe, Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvartiga ning laiem arutelu peaks aset leidma esmaspäeval.

Toom ütles, et mingeid nõudmisi kirja ei panda, kuid sõnastatakse oma mured, millel tema sõnul pole niinimetatud kremlimeelsusega mingit pistmist. «Me räägiksime juhtimisstiilist, me räägiksime sellest, kuidas langetatakse otsuseid, kuidas käib teavitus erakonna sees ja nii edasi. Ja muidugi, mis on murekoht mitte ainult mulle, vaid ka Jüri Ratasele antud juhul, on see, kui aeglaselt viiakse ellu just Keskerakonna ettepanekuid koalitsiooni poolt,» ütles Toom.

Toom andis üleeile koos riigikogu liikmete Olga Ivanova ja Oudekki Loonega pressikonverentsi, kus kinnitas püüdu parteisisestest lahkhelidest üle saada. «Me jätkame läbirääkimisi ja ma loodan, et nädalaga jõuame järeldusele, kas suudame olla edaspidi ühtsed või me siiski läheme välja oma nimekirjaga. Aga hetkel on see teema päevakorrast maas ja me üritame asjad ära klaarida,» ütles ta.

Erakonna peakontori esindajatena osalesid pressikonverentsil partei aseesimees ja Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart ning Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb.