Reinsalu: Tsahkna avaldused on pigem psühholoogi teema

«Mul on Margusest kahju, pigem on tema avaldused psühholoogi küsimused,» ütles Reinsalu neljapäeval valitsuse pressikonverentsil. Ta lisas, et kunagi laulis ansambel Justament laulu «Ilm on hukas» ning talle tundub, et Tsahkna avaldused kannavad sama sõnumit. «Loodame, et ta leiab sisemise tasakaalu üles ja puhkab end suvel välja,» lisas Reinsalu.

Tsahkna on andnud mõista, et IRLi allakäigu põhjustajateks olid endise Res Publica juhtliikmed, nende hulgas ka Reinsalu.