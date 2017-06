Stalnuhhini osalemine Keskerakonna Narva valimisnimekirjas on seni lahtine

Keskerakonna Narva osakonna aseesimehe Andrus Tamme sõnul edeneb valimisnimekirja koostamine jõudsalt, kuid Mihhail Stalnuhhinit selles veel ei ole, vahendasid ERRi raadiouudised.

«Siin on veel läbirääkimisteks ruumi. Sõltub ikkagi Mihhaili soovist, kas ta tahab üldse valimistel osaleda või tahab lasteraamatuid kirjutada, mis tuleb tal päris hästi välja, kas tal on üldse mahti ja viitsimist – see sõltub ikkagi temast,» nentis Tamm.

Mihhail Stalnuhhin on varem öelnud, et seob Keskerakonna valimisnimekirjas osalemise venekeelse gümnaasiumi rajamisega Narva, mida aga tema erakonnakaaslased teha ei soovi.